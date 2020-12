Le président iranien, Hassan Rohani, a affirmé qu’Israël avait assassiné le scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh dans une embuscade à la lumière du jour pour essayer d’entraîner la région dans la guerre alors que Donald Trump était toujours président des États-Unis.

Les commentaires ont été formulés lors d’une conférence de presse à Téhéran, où Rohani a souligné que les principales priorités de l’Iran sont d’assurer la sécurité et la stabilité de la région.

Accusant Israël de l’assassinat du scientifique, Rohani a déclaré: «Mener l’instabilité et la guerre dans les derniers jours de l’administration Trump était le principal objectif du régime sioniste dans l’assassinat. »

Le dirigeant iranien s’est engagé à se venger du meurtre de Fakhrizadeh, mais a déclaré qu’il attendrait le moment et le lieu appropriés, afin de ne pas déstabiliser la région pendant la période de transition présidentielle américaine.

Fakhrizadeh a été tué le 27 novembre lorsque son convoi a été attaqué à 175 kilomètres de Téhéran, l’Iran accusant rapidement Israël d’avoir mené un assassinat parrainé par l’État et arrêtant des individus accusés d’être impliqués dans l’incident. Il avait travaillé à la tête de l’Organisation iranienne de l’innovation et de la recherche défensives et était considéré comme une figure clé du programme nucléaire du pays. Israël n’a jusqu’à présent pas publié de commentaire officiel sur l’incident.

Au cours de la conférence de presse, Rohani a abordé la question de la suppression par l’Amérique de l’accord nucléaire iranien et a exprimé sa volonté de travailler avec l’administration Biden s’il prend le relais de Trump pour élargir ses liens avec les pays occidentaux.

Le président iranien a déclaré que son pays n’accepterait aucune condition préalable et que l’accord nucléaire du Plan d’action global conjoint (JCPOA) n’était pas ouvert à la renégociation, affirmant aux États-Unis que la seule option était pour l’Amérique de rejoindre la proposition initiale. Si les États-Unis acceptent ces conditions et lèvent les sanctions imposées par l’administration Trump, le dirigeant iranien a clairement indiqué que sa nation se conformerait sans délai aux règles initiales qui lui étaient imposées.

