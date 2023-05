Rohan Smith: Wigan Warriors un match crucial dans la saison des Leeds Rhinos | Actualités de la Ligue de Rugby

Rohan Smith pense que « les résultats viendront » pour son équipe des Rhinos de Leeds après une ouverture de saison décevante

Rohan Smith a déclaré que le match de Leeds contre les Wigan Warriors vendredi était un moment « important » de leur saison après une forme mitigée.

Les Rhinos ont perdu sept de leurs 11 premiers matchs et se rendront au stade DW après avoir perdu contre les Leigh Leopards et les Salford Red Devils ces dernières semaines.

Ils affronteront également une équipe de Wigan cherchant à rebondir après une défaite serrée contre le Hull FC, ce qui rendra leur tâche encore plus difficile.

Cependant, Smith continue de voir les points positifs dans la façon dont son équipe joue et reste ferme dans la conviction que « les résultats viendront », en espérant qu’une grande visite à Wigan soit la première.

« Je pense qu’il y avait beaucoup de choses positives, en particulier en attaque au niveau de l’équipe. Nous avons bien joué ensemble », a déclaré Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement de Super League entre les Rhinos de Leeds et les Red Devils de Salford. Faits saillants de l’affrontement de Super League entre les Rhinos de Leeds et les Red Devils de Salford.

« C’est la position de maintien dans et autour du contact qui a été le facteur le plus important.

« Nous avons très bien défendu, nous en avons concédé deux à 12, mais à part ça, je pense que nous avons bien défendu et c’était un match de bonne qualité tout autour.

« Wigan a été l’une des équipes les plus remarquables. Ils ont connu un début de saison de qualité, ils sont bien entraînés et ont une bonne composition.

« Ils jouent avec un certain niveau de confiance et ils voudront rebondir sur le résultat de la semaine dernière.

« Nous devons bien jouer et la priorité doit être tous cette semaine.

« C’est un match important pour notre saison, un match vraiment important.

« Nous avons participé à tous les matchs, ce qui est un bon point de départ. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement du Hull FC avec les Wigan Warriors en Super League. Faits saillants de l’affrontement du Hull FC avec les Wigan Warriors en Super League.

Malgré son optimisme, Smith a concédé que son équipe n’était pas au « niveau » qu’elle devrait être à ce stade de la saison.

« Ce n’est pas là où nous voulons être, mais la majorité de nos matchs auraient pu aller dans les deux sens », a-t-il ajouté.

« Nous ne sommes pas loin d’obtenir des résultats mais nous sommes encore loin de jouer au niveau que nous pensons pouvoir.

« Nous traitons chaque semaine comme un gros match, ce qui est le cas.

« Je crois en ce groupe de joueurs et je pense que nous ne sommes pas loin de bien jouer, mais il est clair que nous devons obtenir des résultats au tableau tout en nous améliorant et en jouant mieux pendant de plus longues périodes également. »

Betfred Super League en direct Vivre de

Équipe de 21 joueurs des Leeds Rhinos : Richie Myler, Harry Newman, Nene Macdonald, Ash Handley, Blake Austin, Mikolaj Oledzki, Zane Tetevano, James Bentley, Rhyse Martin, Cameron Smith, Jarrod O’Connor, Sam Lisone, Derrell Olpherts, Justin Sangare, Tom Holroyd, Morgan Gannon, Sam Walters, Liam Tindall, Luis Roberts, James Donaldson, Corey Johnson.

Équipe de 21 joueurs des Wigan Warriors : Bevan French, Toby King, Jake Wardle, Liam Marshall, Cade Cust, Harry Smith, Sam Powell, Liam Byrne, Willie Isa, Liam Farrell, Morgan Smithies, Ethan Havard, Kai Pearce-Paul, Joe Shorrocks, Patrick Mago, Iain Thornley, Brad O’Neill, Abbas Miski, Harvie Hill, Junior Nsemba, Ryan Hampshire.