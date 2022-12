Rohan Smith: l’entraîneur-chef des Leeds Rhinos apporte une approche «diversifiée» à la pré-saison avant la Super League 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

Rohan Smith se prépare pour sa première saison complète en tant qu’entraîneur-chef des Rhinos

Rohan Smith est un homme qui aime faire les choses un peu différemment, même si en ce qui concerne l’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, il n’y a rien de trop peu orthodoxe derrière son approche.

Même ainsi, il n’y a peut-être pas beaucoup d’autres équipes de Super League qui ont fait venir un entraîneur local de Jiu-Jitsu brésilien pour une séance d’arts martiaux dans le cadre de leur programme d’entraînement de pré-saison comme l’ont fait récemment les finalistes de la Grande Finale de cette année.

Pourtant, bien que les méthodes puissent être légèrement différentes de ce que font les entraîneurs de ses rivaux, elles s’intègrent parfaitement dans la philosophie de la ligue de rugby et les moyens de développer les compétences de ses joueurs que Smith adopte.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Pour moi, les choses que nous avons faites sont tout à fait normales dans une approche holistique et diversifiée pour être un bon athlète et un joueur polyvalent”, a déclaré Smith.

“Cela peut être différent de la préparation de certaines autres personnes, mais je pense que la ligue de rugby est un sport pour les généralistes plutôt que pour les spécialistes, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan des compétences.

“Nous avons incorporé beaucoup de choses différentes sur la façon dont nous pouvons bouger notre corps, contrôler notre corps et concourir.

“Je pense que c’est un chemin assez usé, mais peut-être que sa combinaison est différente de l’approche de la plupart des équipes.”

Smith est actuellement au milieu de sa première pré-saison complète en tant que patron des Rhinos, après avoir rejoint quatre mois dans la saison 2022 et supervisé une transformation spectaculaire qui a vu les huit fois champions de la Super League passer de la lutte contre la relégation à la grande finale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la grande finale de la Super League entre St Helens et Leeds Rhinos Faits saillants de la grande finale de la Super League entre St Helens et Leeds Rhinos

Le joueur de 41 ans aime avoir plus de temps pour travailler avec son équipe alors qu’ils visent à faire mieux en 2023 après avoir perdu 24-12 à St Helens dans la pièce maîtresse d’Old Trafford, bien qu’avec les joueurs qui étaient impliqués dans le Rugby La Coupe du Monde de la Ligue a raté le début de la pré-saison.

Cependant, se lancer directement dans la préparation d’une équipe pour des matches de compétition après avoir rejoint Leeds à la mi-saison n’était pas non plus un problème pour le neveu de l’ancien entraîneur-chef des Rhinos, Tony Smith.

“C’était la circonstance, c’était tout”, a déclaré Smith. “Je ne l’ai pas vu comme positif ou négatif, je l’ai juste vu comme faisant ce que nous pouvons de semaine en semaine pour nous donner les meilleures chances de concourir le jour du match.

“Nous avons une opportunité un peu prolongée avec la pré-saison, mais elle a également été très perturbée avec la Coupe du monde. Nous n’avons pas encore réuni tout le monde, et je suis sûr que d’autres clubs sont dans la même situation. bateau.

Smith a guidé Leeds vers une grande finale après avoir pris les commandes en mai

“Ce n’est certainement pas à propos de moi, il y a toute une équipe et un groupe de joueurs ici qui sont dans un voyage collectif et un style de préparation, et tout le monde contribue. Je suis content d’avoir une pré-saison, j’aime la pré-saison et tout les choses qui entrent dans la préparation de la saison.

“J’adore la saison, mais c’est également une période aussi agréable où l’on peut voir des améliorations et des gens se préparer à jouer. Peut-être que notre identité en tant qu’équipe commence à prendre forme au cours de ces semaines de travail acharné.”

L’équipe de Smith aura son premier succès hors de la pré-saison le 26 décembre lorsqu’elle accueillera Wakefield Trinity lors du traditionnel match amical du lendemain de Noël à Headingley, qui comprendra de nouvelles recrues Derrell Olpherts, James McDonnell, Justin Sangare et Leon Ruan jouant un rôle.

Ces dernières semaines, il ne s’est pas seulement concentré sur l’équipe première, les Rhinos organisant une séance d’entraînement conjointe qui a vu plus de 110 joueurs des équipes masculine, féminine et handicap physique se réunir au complexe d’entraînement Kirkstall du club.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Smith s’est inspiré pour réunir les différentes équipes de quelque chose de similaire qu’il a fait dans son ancien club Norths Devils en Australie, et est impatient de s’assurer que toutes les parties des Rhinos travaillent ensemble comme un seul club.

“C’était génial de réunir tout le monde et quelque chose que nous pensions être vraiment important”, a déclaré Smith.

“Plutôt qu’une série d’équipes jouant sous un même badge, il s’agit de comprendre que tout le monde a un rôle à jouer dans le succès du club et cela vient avec une interaction et une connexion entre les différents grades et équipes.

“Parfois, nous sommes tous pris à nous soucier de notre propre petite cour arrière, il est donc important de se croiser, et l’énergie et l’esprit étaient formidables, et tout le monde a obtenu ce dont il avait besoin dans la journée.

“Il est vital que chacun sente qu’il fait partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes et de plus grand que sa propre équipe.”

La saison 2023 de la Betfred Super League débute en février avec deux matches du premier tour en direct sur Sky Sports. Les finalistes de la grande finale, les Leeds Rhinos, se rendront aux Warrington Wolves le jeudi 16 février, suivis des Leigh Leopards promus qui accueilleront les Salford Red Devils le vendredi 17 février.