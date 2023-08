Rohan Luthra de Cardiff City va rejoindre Slough Town en prêt | Nilesh Chauhan remplace Anwar Uddin en tant que chef de Fans for Diversity | Actualités footballistiques

Le jeune gardien anglais Rohan Luthra devrait être prêté à Slough Town, Actualités Sky Sports peut révéler.

Luthra signera pour Slough Town en prêt pour le reste de la saison, sous réserve d’autorisation.

Le stoppeur est très apprécié par les Bluebirds et devrait s’entraîner à Slough Town et à Cardiff au cours de la saison.

Actualités Sky Sports a révélé en exclusivité en juin 2021 que Luthra quittait Crystal Palace après une décennie au club du sud de Londres, avant d’annoncer la nouvelle que le gardien de but était en route pour Cardiff où il deviendrait le premier sud-asiatique britannique à signer pour l’équipe depuis Michael Chopra. plus d’une décennie plus tôt.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Aaron Ramsey marquer cet étonnant pour Cardiff à Leicester, son premier but depuis son retour au club.



L’émergence du gardien punjabi de 6 pieds 5 pouces, Luthra, a fourni l’un des rares points positifs aux fans des Bluebirds la saison dernière, Cardiff se faufilant à la 21e place après avoir enduré une campagne décevante.

Luthra a quitté le banc dans les dernières étapes de la défaite de Cardiff à Preston en mars, devenant ainsi le premier gardien de but issu de la communauté sud-asiatique britannique à jouer dans le championnat Sky Bet.

Chopra : Un moment brillant

L’ancien attaquant de Newcastle et de Sunderland, Chopra, qui a marqué 63 buts en 159 matches avec Cardiff, a déclaré que Luthra était désormais une source d’inspiration pour la prochaine génération de footballeurs d’origine sud-asiatique.

Plus d’Asiatiques du Sud dans le football

« Ce fut un moment brillant pour la communauté sud-asiatique lorsque Rohan est arrivé à Cardiff », a déclaré Chopra. Actualités Sky Sports.

« Parfois, vous n’avez qu’une seule chance dans la vie et c’est particulièrement vrai dans le monde du football. Parfois, vous n’avez qu’une seule chance de laisser votre marque, et si vous n’y parvenez pas, les gens regardent souvent ailleurs, surtout avec le montant d’argent en jeu. dans le football maintenant.

« J’étais très heureux de le voir avoir cette opportunité, et maintenant tout le monde veut le voir se lancer et bâtir sur cette lancée.

« C’est formidable ce qu’il fait. C’est formidable que les gens puissent l’admirer maintenant, en particulier d’autres gardiens d’origine sud-asiatique. Il a prouvé que cela pouvait être fait et que les Sud-Asiatiques peuvent le faire s’ils en ont l’occasion. »

Sportif aux multiples talents, Luthra a obtenu une double bourse pour fréquenter la célèbre Whitgift School de Croydon, dont les anciens élèves comprennent le batteur anglais Jason Roy et les joueurs de rugby Elliot Daly, Danny Cipriani et Marland Yarde.

Image:

Rohan Luthra en service international avec les juniors anglais à St George’s Park





Luthra, 21 ans, est devenue championne des écoles de comté anglaises avec Whitgift et a passé deux ans à jouer dans la même équipe que l’ailier de Chelsea et de l’Angleterre Callum Hudson-Odoi.

Image:

Luthra a été rejoint par sa famille alors qu’il prenait la plume lors de son déménagement à Cardiff City.





Les deux hommes ont remporté ensemble les Coupes nationales consécutives de la Fédération de football des écoles indépendantes, Luthra gardant sa cage inviolée et Hudson-Odoi marquant un triplé lors d’une victoire 3-0 lors de la finale de 2014.

Chauhan remplace Uddin en tant que chef de Fans for Diversity

Le militant anti-discrimination dans le football Nilesh Chauhan a remplacé Anwar Uddin MBE en tant que chef de la campagne Fans for Diversity après que l’histoire ait été révélée exclusivement par Actualités Sky Sports.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le premier Anwar Uddin, premier anglo-bangladais à jouer professionnellement, discute de la représentation de l’Asie du Sud dans le football avec Hamza Choudhury de Watford. L’ambassadeur de Nujum Sports, Choudhury, est le seul anglo-bangladais à avoir joué en Premier League.



Actualités Sky Sports a révélé plus tôt cette année qu’Uddin, qui est le cerveau derrière Fans for Diversity, quittait son rôle au sein de la Football Supporters’ Association (FSA) pour tenter de dynamiser les efforts de la Football Association pour rendre le football pour tous.

Chauhan travaille en étroite collaboration avec la campagne Fans for Diversity – qui est une initiative financée conjointement par la Football Supporters’ Association et Kick It Out promouvant la diversité et l’inclusion dans le football – depuis plusieurs années.

Chauhan, co-fondateur du groupe de supporters primé Villans Together, s’est entretenu avec Actualités Sky Sports en juin après que l’ancien capitaine de la jeunesse anglaise et ancien défenseur d’Aston Villa, Easah Suliman, ait fait des débuts triomphants pour le Pakistan.

Il a dit Actualités Sky Sports : « Easah était quelqu’un extrêmement apprécié de tout le monde à Aston Villa – un brillant modèle et ambassadeur du club et quelqu’un qui a toujours été très généreux de son temps.

« C’est formidable de le voir continuer à progresser et à avoir des opportunités. Après avoir été capitaine des juniors d’Angleterre et remporté un trophée, continuer et jouer pour le Pakistan est vraiment ce dont les rêves sont faits.

« Mais Easah n’a jamais arrêté. Il a mérité la chance de jouer sur la scène internationale et voir cela est très précieux pour tout jeune sud-asiatique ayant des aspirations et cherchant à se lancer dans le football. »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de reportages et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire South Asians in Football sur skysports.com et South Asians in the Game blog et restez à l’écoute de Sky Sports News. et nos plateformes numériques Sky Sports.