Rohan Joshi sous le feu pour son commentaire sur le “bon débarras” après la mort de Raju Srivastav

Le comédien Rohan Joshi est sous le feu des médias sociaux pour son commentaire de “bon débarras” après la mort de Raju Srivastav. Joshi avait laissé le commentaire maintenant supprimé sous un hommage à Srivastav publié par le comédien Atul Khatri. « Nous n’avons rien perdu. Qu’il s’agisse de Kamra, qu’il s’agisse de torréfaction ou de toute bande dessinée dans les nouvelles, Raju Srivastav a saisi toutes les occasions qu’il a jamais eues de s ** t sur de nouvelles bandes dessinées, en particulier après le début de la nouvelle vague de stand up. Il est allé sur toutes les f *** toutes les chaînes d’information à chaque fois qu’il a été invité à aller s *** sur une forme d’art à venir et à l’appeler offensant simplement parce qu’il ne pouvait pas le comprendre et que de nouvelles stars montaient. Il a peut-être raconté quelques bonnes blagues mais il n’a rien compris à l’esprit de la comédie ou à la défense du droit de quelqu’un de dire quelque chose même si vous n’êtes pas d’accord. Baise-le et bon débarras (sic) », avait commenté Joshi.

le truc avec Rohan Joshi, c’est qu’il est grossier. vous n’avez pas à pleurer la mort de quelqu’un. mais, vous n’êtes pas obligé de pisser sur leur bûcher ou de danser sur leur tombe non plus.

si vous ne comprenez pas cela, votre noyau moral est corrodé. pic.twitter.com/U9rt4flUUq — Harini Calamur (@calamur) 22 septembre 2022

Rohan Joshi dans ses vidéos : “J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans.

J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans.

J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’ai 36 ans. J’en ai 36.” Alors faites votre âge, mon frère. pic.twitter.com/F50SwyB2YM — AIl India Memes (@allindiamemes) 21 septembre 2022

Félicitations Rohan Joshi / Mojorojo. Vous avez abusé de Raju Srivastava dans la section des commentaires d’un article et vous êtes devenu “célèbre” sur les réseaux sociaux. C’est ce que Srivastava a réalisé au cours de sa vie. — L’Œil de faucon (@thehawkeyex) 21 septembre 2022

Lire le message de Rohan Joshi sur Raju Srivastav et rappeler à quel point la disparition de All India Bakchod a été un débarras. – Tushar Gupta (@Tushar15_) 21 septembre 2022

Méprisable!! Rohan Joshi perd son droit d’être qualifié de comique. D’une part, ils obtiennent le timing. pic.twitter.com/sPM4YFJxl2 – Lloyd Mathias (@LloydMathias) 21 septembre 2022

Joshi, après avoir supprimé son commentaire, a précisé qu’il l’avait fait parce que “après une minute de colère”, il s’est rendu compte qu'”aujourd’hui n’est pas [him].” Il a ajouté dans son commentaire : “Désolé si ça t’a fait mal et merci pour la perspective”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici