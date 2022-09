Rohan Joshi d’AIB donne des éclaircissements après avoir reçu des critiques pour avoir abusé d’un comédien décédé

La mort de Raju Srivastava a envoyé une onde de choc en Inde, mais le comédien de stand-up Rohan Joshi n’est ni triste ni en deuil de la disparition du premier. Tout a commencé lorsque le comédien de stand-up Atul Khatri a partagé son point de vue sur la perte de Raju Srivastava.

Atul a partagé la photo de Raju et a écrit : « RIP Rajubhai. Tu étais une telle source d’inspiration pour tant de personnes. Chaque fois que tu montais sur scène, tu l’illuminais. Ta présence était telle que lorsque les gens te voyaient, il y avait un sourire automatique sur leurs visages. va vraiment nous manquer. Une grosse perte pour la scène indienne du stand-up humoristique.

Voici le message d’Atul







Peu de temps après son message, Rohan Joshi a écrit un commentaire prolongé sur la disparition de Raju et l’a appelé sa disparition “karma”. Rohan a écrit: “Nous n’avons rien perdu. Que ce soit Karma, que ce soit le rôti ou tout ce qui vient dans les nouvelles. Raju Srivastava a saisi toutes les occasions qu’il a jamais eues de chier sur de nouvelles bandes dessinées, surtout après la nouvelle vague de stand up Il est allé sur toutes les chaînes d’information f ** kall chaque fois qu’il a été invité à chier sur une forme d’art à venir et à la qualifier d’offensante simplement parce qu’il ne pouvait pas la comprendre.





Voici la capture d’écran du commentaire supprimé de Rohan









Peu de temps après son commentaire, Rohan se faisait brutalement troller. Plus tard, Rohan a supprimé son commentaire, et lorsque plusieurs personnes lui ont demandé, il a clarifié son point de vue et a déclaré qu’il était “juste” de recevoir des critiques sur son commentaire. Il a écrit : “Yehi soch kar supprime kiya kyuki après une minute de colère. J’ai réalisé qu’aujourd’hui ne concernait pas mes sentiments personnels. Désolé si ça fait mal et merci pour le point de vue.”

Voici Joshi d’accord pour avoir fait une erreur

Rohan joshi a supprimé le commentaire pathétique après avoir été critiqué par des gens. Il a raison de dire qu’il était en colère et que ce n’est pas l’heure de ses « sentiments personnels ». Ses sentiments personnels remplis de haine et de venin toxiques. Pas étonnant, il appelle les autres semeurs de haine et intolérants. pic.twitter.com/unAttYTwgK– Janki (@jaankiii_) 21 septembre 2022

Pour le célèbre comédien Raju Srivastava, qui a été admis à l’hôpital AIIMS de New Delhi après s’être effondré alors qu’il s’entraînait dans un gymnase le mois dernier, est décédé à l’âge de 58 ans le mercredi 21 septembre. La disparition de Raju a choqué ses fans. à travers le pays qui rendent hommage au regretté comédien sur les réseaux sociaux.