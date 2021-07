Rohan Bopanna vs AITA prend un nouveau tournant alors que le joueur publie un appel présumé avec Anil Dhupar

La querelle entre Rohan Bopanna et All India Tennis Association ne montre aucun signe de disparition. Un jour après l’accusation et la contre-accusation du joueur et de l’instance de tennis du pays, Rohan Bopanna s’est rendu sur Twitter pour diffuser un enregistrement audio entre lui et ce qui semble être Anil Dhupar, secrétaire général honoraire de l’AITA.

Dans le tweet, Rohan Bopanna a écrit : « Bonjour… Le secrétaire général de l’AITA ment de manière flagrante en disant que l’ITF a accepté l’inscription. Arrêtez de MENTIR à tout le monde et il est temps de changer. Cela fait plus de 50 ans que tous les joueurs souffrent à cause de l’incompétence de la fédération. »

Dans l’enregistrement audio, on peut entendre Rohan Bopanna et Anil Dhupar parler de la nomination du premier pour le jeu quadriennal. Bopanna entame la conversation en demandant à Anil Dhupar comment il va, puis ils discutent plus avant de la question de la qualification olympique.

« Bonjour Anil monsieur, comment allez-vous? », A demandé Bopanna.

A quoi le Secrétaire Général de l’AITA a répondu qu’il va bien et qu’il attend ‘demain’, ici la date de la conversation n’est pas claire.

« Bas theek hai, j’attends demain. Croisez les doigts, nous aurons peut-être de bonnes nouvelles demain. »

« J’ai vu que Berrettini s’était retiré monsieur… », a demandé Bopanna.

« Qui? », A demandé Anil Dhupar.

Il a ensuite dit : « Je dis que j’attends de bonnes nouvelles demain, soyez prêt, c’est tout.

« Sumit et mon entrée est quatrième à partir de maintenant ? », a demandé Bopanna.

« Il est en quatrième position », a répondu Anil Dhupar. Il a ensuite ajouté: « Sumit et vous-même parce que votre et Divij est hors de question. »

Rohan Bopanna a ensuite demandé : « L’ITF a accepté cela ?

Anil Dhupar a répondu : « ils ont accepté la nomination ».

Lundi, l’AITA a réagi lorsque Rohan Bopanna et Sania Mirza se sont adressés à Twitter pour dire que l’association transmet de fausses informations aux « joueurs, au gouvernement, aux médias et à tous les autres » concernant l’envoi du nom de Sumit Nagal pour le double masculin avec Bopanna comme dernier Nagal a fait la coupe pour l’épreuve du simple messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo alors que des retraits à grande échelle l’ont poussé à l’intérieur de la marque de qualification. L’AITA l’a ensuite rapidement jumelé avec Bopanna pour la compétition de double messieurs en retirant la nomination de Divij Sharan.

Le secrétaire général honoraire de l’AITA, Anil Dhupar, a exprimé son mécontentement face aux commentaires de Bopanna et Mirza et a déclaré qu’ils étaient inappropriés. « Les commentaires sur Twitter de Rohan Bopanna puis de Sania Mirza sont inappropriés, trompeurs et sans connaissance : ils auraient dû vérifier le livre des règles de l’ITF concernant les qualifications », a-t-il déclaré.

