Rohan Bopanna et Matwe Middelkoop battent la troisième paire de têtes de série pour décrocher le titre en double

Le duo indo-néerlandais Rohan Bopanna et Matwe Middelkoop, têtes de série, a remporté son premier titre sur le circuit ATP en équipe dimanche en battant les troisièmes têtes de série Santiago Gonzalez et Andres Molteni 6-2, 6-4 en finale de l’Open de Tel Aviv, ici .

“Ça fait vraiment du bien bien sûr. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie et cela vous donne cette cerise supplémentaire sur le dessus, je pense », a déclaré Middelkoop.

“Pas même [winning the title] titre, je pense que la façon dont nous avons joué aujourd’hui a montré de quoi nous sommes capables et je pense que c’est la chose la plus importante pour moi, ce que je retiens de cette journée », a-t-il ajouté.

Bopanna et Middelkoop se sont ralliés après un set down et ont réussi un tie-break du deuxième set pour forcer un match tie-break lors de leurs trois premiers matchs en Israël. Mais ils ont apporté leur meilleur tennis en finale, passant en deux sets pour soulever le trophée ATP 250 après une heure et 12 minutes.

“Je pense que ces matchs serrés, en tirant à travers ceux que vous avez évidemment plus de temps sur le terrain, vous essayez de vous en sortir et de mener des batailles serrées”, a déclaré Bopanna.

“Nous étions à quelques points ou à un point de perdre ces matchs, alors parfois ces semaines font une énorme différence pour votre confiance”, a-t-il ajouté.

Le duo indo-néerlandais détient un record de 19-11 en équipe, dont 16-10 cette année. Ils ont également fait les demi-finales de Roland Garros et le match de championnat à Hambourg.

C’était le troisième titre ATP Tour de Bopanna de la saison et le 22e au total. Plus tôt cette année, il a soulevé deux trophées avec son compatriote Ramkumar Ramanathan. D’un autre côté, Middelkoop est maintenant une liste de titres au niveau de la tournée à 13 reprises. Il s’agit de sa deuxième victoire de 2022 après avoir triomphé à domicile à Rotterdam avec Robin Haase en février.

