Rohan Bopanna et Divij Sharan obtiennent un financement supplémentaire pour s’entraîner aux Jeux olympiques de Tokyo

La Mission Olympic Cell (MOC) a autorisé lundi le financement du joueur de tennis de double indien Rohan Bopanna, son entraîneur et physio pour 11 tournois dans le cadre du programme Target Olympic Podium (TOPS). Bopanna, qui a déjà reçu Rs 1,24 crore au cours du cycle olympique actuel, recevra un montant de Rs 27,61 lakh pour avoir participé à 11 tournois entre janvier et juin de cette année. Demi-finaliste aux Jeux olympiques de Rio 2016, Bopanna, dont le classement en double ATP est de 39, sera accompagnée de l’entraîneur Scott Davidoff et du physio Gaurang Shukla.

Le MOC a également sanctionné Rs 30 lakh pour que le joueur de double masculin Divij Sharan joue 14 tournois de janvier à juin. Avant cela, Sharan avait reçu Rs 80,59 lakh de TOPS dans le cycle olympique.

La championne asiatique Vinesh Phogat continuera à s’entraîner à l’étranger jusqu’aux Jeux olympiques de juillet après l’approbation de sa proposition de Rs 20,21 lakh pour s’entraîner en Hongrie et en Pologne. Elle a jusqu’à présent reçu Rs 1,13 crore sous TOPS.

Vinesh, qui a remporté en Inde un quota olympique en 53 kg aux Championnats du monde en septembre 2019, s’entraînera à Budapest jusqu’au 9 juin, voyagera pour l’Open de Pologne (9 au 13 juin) et retournera à Budapest, où elle s’entraînera jusqu’au 2 juillet. Son entraîneur, Woller Akos, son partenaire d’entraînement Priyanka et la physiothérapeute Poornima Raman Ngomdir seront avec elle tout au long de son entraînement.

Le MOC a également approuvé une proposition des rameurs Arjun Lal Jat et Arvind Singh de s’entraîner pendant cinq semaines au centre de haute performance de Pocinho au Portugal en juin. Les skieurs de couple ont obtenu leur qualification olympique plus tôt ce mois-ci à Tokyo. Leur camp en Pologne coûtera Rs 21 lakh.

