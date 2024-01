Rohan Bopanna devient le joueur masculin le plus âgé à remporter le titre du Grand Chelem grâce à son triomphe à l’Open d’Australie

CNN

Agé de 43 ans, Rohan Bopanna est devenu samedi le joueur masculin le plus âgé de l’ère Open à remporter un titre du Grand Chelem lorsque lui et son partenaire, Matthew Ebden, ont remporté le titre. open d’Australie tournoi de double masculin.

L’Indien Bopanna et l’Australien Ebden ont remporté une victoire 7-6(0) 7-5 sur les Italiens Simone Bolelli et Andrea Vavassori, produisant une performance de service dominante dans laquelle ils n’ont fait face à aucune balle de break.

“Sans aucun doute le meilleur moment de ma carrière”, a déclaré Bopanna par la suite, selon le site officiel de l’Open d’Australie. « J’avais envie d’arrêter, mais persévérer et apprécier ce que je faisais, je pense, était la meilleure chose que je me suis dite.

«Pendant des années et des années, j’ai essayé, vous savez, d’y arriver. Je veux dire, l’obstacle était difficile.

Les deux hommes ont chacun remporté des titres du Grand Chelem séparément – ​​Bopanna a remporté le double mixte de Roland-Garros en 2017 tandis qu’Ebden a remporté le double mixte de l’Open d’Australie de 2013 et le double masculin de Wimbledon en 2022 – mais il s’agissait de leur premier trophée ensemble après avoir perdu la finale de l’US Open de l’année dernière.

Les 61 tentatives de Bopanna pour remporter un titre du Grand Chelem en double masculin avant son triomphe samedi ont également établi un nouveau record de l’ère Open, alors qu’il est sur le point de devenir le plus vieux joueur de tennis n°1 mondial de l’histoire après ce tournoi.

David Gray/AFP/Getty Images Rohan Bopanna a remporté son tout premier titre du Grand Chelem en double masculin.

“L’âge n’est vraiment même pas un chiffre pour ce type”, a déclaré Ebden, selon Reuters. « Il est jeune de cœur, c’est un champion, c’est un guerrier. Il s’est battu dur à mes côtés toute l’année dernière.

Bopanna a attribué une grande partie de son succès plus tard dans sa carrière au yoga Iyengar, lui attribuant le renforcement de ses jambes et de son corps ainsi que l’amélioration de sa concentration sur le terrain.

Et il n’a pas encore l’intention de prendre sa retraite du tennis, surtout lorsqu’il dit qu’il « joue le meilleur tennis de ma vie ».

“Je pense que la reprise est un aspect important sur lequel je me concentre vraiment”, a-t-il ajouté. «J’ai arrêté d’aller à la salle de sport. Je fais vraiment un travail spécifique pour mon corps. Je fais beaucoup de yoga. Le matin, je fais un peu de méditation pour commencer la journée… ce qui m’a vraiment aidé à être plus calme et à me sentir rafraîchi.

“Tant que j’apprécie et joue mon meilleur tennis, je ne vois aucune raison de vraiment m’arrêter pour le moment.”