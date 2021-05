Rohan Bopanna-Denis Shapovalov perd dans les quarts de l’Open de Madrid

L’Allemand Alexander Zverev et son compatriote Tim Puetz ont battu les Indiens Rohan Bopanna et Denis Shapovalov du Canada 6-4, 3-6, 10-5 pour entrer en demi-finale en double à l’Open de Madrid ici.

Alors que le duo Bopanna-Shapovalov a obtenu cinq as contre trois de Puetz et Zverev, le duo indo-canadien s’est davantage trompé sur les doubles fautes. Ils ont eu cinq doubles fautes contre deux du duo allemand.

Les Allemands ont également été meilleurs au premier service, avec un pourcentage de victoires de 83 contre 79 par leurs adversaires.

Plus tôt dans le tournoi, mercredi, Bopanna et Shapovalov, sans tête de série, avaient battu les têtes de série Juan Sebastian Cabal et Robert Farah en deux sets.

Le vétéran indien du double et le Canadien de 22 ans sont un partenaire régulier de la tournée en double depuis 2019. Ils se sont jumelés pour la première fois depuis Roland Garros en 2020 ici à l’Open de Madrid, où ils ont atteint les quarts de finale.

