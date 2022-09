La star vétéran du double Rohan Bopanna s’est retirée de la prochaine rencontre de Coupe Davis entre l’Inde et la Norvège en raison d’une blessure au genou.

L’Inde jouera un match nul les 16 et 17 septembre.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Les autres membres de l’équipe sont Sumit Nagal, Ramkumar Ramathan, Prajnesh Gunneswaran, Yuki Bhambri et Mukund Sasikumar.

“J’ai dû prendre une décision difficile cette semaine contre mon amour et mon dévouement constants pour représenter le pays et me retirer de l’équipe de la Coupe Davis contre la Norvège. J’ai une inflammation au genou et on m’a conseillé de le reposer avant de reprendre la compétition », a tweeté Bopanna.

J’ai dû prendre une décision difficile cette semaine contre mon amour et mon dévouement constants pour représenter le pays et me retirer de l’équipe de la Coupe Davis contre la Norvège.

J’ai une inflammation au genou et on m’a conseillé de le reposer avant de reprendre la compétition. #équipeinde🇮🇳 – Rohan Bopanna (@rohanbopanna) 10 septembre 2022

Il reste à voir si Saketh Myneni est choisi pour le double à la place de Bopanna, car il a récemment forgé un jumelage réussi avec Yuki Bhambri au niveau Challenger.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici