Rohaan a l’option Prix Maurice de Gheest pour le prochain départ | Nouvelles de course

Rohaan pourrait se diriger vers le Prix Maurice de Gheest à la recherche de la gloire du Groupe 1 après avoir manqué de chance lors de la Darley July Cup à Newmarket samedi.

Le hongre de trois ans est déjà vainqueur au niveau des groupes 2 et 3 et a remporté le Wokingham Handicap sous un fardeau plus lourd, mais sa première tentative au plus haut niveau n’a pas tout à fait fonctionné.

Rohaan a terminé 10e sur 19 au siège, à quatre longueurs et trois quarts de Starman – mais l’entraîneur David Evans a senti que rien n’allait à son cheval et il a dessiné la pièce maîtresse de six mètres et demi à Deauville le 8 août prochain.

« J’étais un peu déçu ce jour-là, mais je l’ai regardé à mon retour et il n’y a pas de quoi être déçu », a déclaré Evans.

« Il y avait trois groupes différents. Il est tombé sur, il est revenu et a eu beaucoup de lumière du jour deux. Ce n’était tout simplement pas sa course.

« Il pourrait opter pour la Maurice de Gheest. Il n’y avait peut-être pas autant de coureurs et un peloton aussi bon que lors de la Coupe de juillet. C’était probablement la meilleure course de sprint de la saison. »

Evans a connu un raid outre-Manche réussi dimanche lorsque Choux, propriété, comme Rohaan, de Chris Kiely Racing, a remporté le Prix Yacowlef de Listed à Deauville.

« C’est vraiment tout ce dont elle avait besoin pour gagner une course de Listed. Le propriétaire veut la reproduire. Un peu de black type sera l’idéal », a déclaré l’entraîneur d’Abergavenny.

« Rapido Transport a fait un travail fantastique. Ce n’est pas facile d’amener des chevaux en France ces jours-ci. Nous l’avons déposée avec eux, ils l’ont reprise et ont tout fait.

Choux a été très éprouvée depuis qu’elle a misé sur ses débuts à Thirsk en mai et un retour en France pourrait être envisagé.

« Elle a gagné la première fois, puis elle s’est retrouvée sur le Queen Mary, puis à Newmarket, le terrain était trop rapide et elle n’aimait pas la piste. C’était une course beaucoup plus faible hier », a ajouté Evans.

« Nous devrons jeter un coup d’œil et voir ce qu’il y a. Elle pourrait y retourner.