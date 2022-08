“Rogue One” revient sur Imax avec un aperçu de “Andor”

La préquelle de Star Wars Rogue One revient brièvement dans les salles de cinéma avec une avant-première d’Andor.

Situé juste avant les événements du film original de Star Wars A New Hope, Rogue One est sorti pour la première fois en décembre 2016 et a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office. Rogue One: A Star Wars Story sera de retour sur 150 écrans Imax à travers les États-Unis et le Canada pendant une semaine à compter du 26 août. Il a été remasterisé numériquement pour sa réédition.

Andor, la dernière série Star Wars pour frapper le service de streaming de Disney, se déroule cinq ans avant Rogue One et suit le personnage de Diego Luna, Cassian Andor, alors qu’il est recruté dans la rébellion contre l’Empire Galactique.

Les trois premiers épisodes sortiront le Disney+ 21 septembre. Il y a 12 épisodes dans la première saison, suivis d’une deuxième saison confirmée de 12 épisodes qui mèneront directement aux événements de Rogue One.

