“Rogue One : A Star Wars Story” revient au cinéma, cette fois avec un regard exclusif sur “Andor”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Rogue One: A Star Wars Story” est initialement sorti en 2016, mais il est de retour dans les salles avec un nouvel ajout à la projection.

Le film sera projeté dans 150 cinémas Imax aux États-Unis et au Canada pendant une semaine, à compter du 26 août.

En plus de voir le film de 2016 dans Imax, les téléspectateurs pourront également voir un premier aperçu de la préquelle “Rogue One” “Andor” qui sera disponible en streaming sur Disney+.

‘STAR WARS’ SHOW ‘OBI-WAN-KENOBI’ SURPREND LES FANS AVEC UNE PREMIÈRE PREMIÈRE SUR DISNEY +

La nouvelle série de 12 épisodes se déroule cinq ans avant “Rogue One”.

“La série” Andor “explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire”, selon le site Web de Disney +. “La série raconte l’histoire de la rébellion naissante contre le Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. C’est une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues où Cassian s’engagera sur la voie qui est destinée à le transformer en héros rebelle.”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

La nouvelle série Disney+, réalisée par Toby Haynes, Susanna White et Benjamin Caron, mettra en vedette Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Genevieve O’Reilly. Les trois premiers épisodes de la série seront disponibles en streaming sur Disney+ le 21 septembre.