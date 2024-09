Rogers proposera de tout nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone

TORONTO, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Rogers proposera l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, conçus pour Apple Intelligence1 avec la toute nouvelle puce A18, le contrôle de l’appareil photo, de puissantes mises à niveau du système de caméra avancé, le bouton Action pour accéder rapidement aux fonctionnalités utiles et une augmentation considérable de l’autonomie de la batterie ; l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont alimentés par la puce A18 Pro et conçus pour Apple Intelligence, avec des tailles d’écran plus grandes, le contrôle de l’appareil photo, des fonctionnalités d’appareil photo pro innovantes et un énorme bond en avant dans l’autonomie de la batterie ; l’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch la plus fine à ce jour, dotée du plus grand écran le plus avancé de toutes les Apple Watch, d’une charge plus rapide, de la détection de la profondeur de l’eau et de la température, et des informations révolutionnaires sur la santé et la forme physique de watchOS 11 ; l’Apple Watch Ultra 2 dans une nouvelle finition noire époustouflante aux côtés d’un nouveau bracelet milanais en titane ; et une nouvelle gamme révolutionnaire de modèles et de fonctionnalités d’AirPods, y compris un tout nouveau design pour les AirPods 4.

Passez au réseau 5G le plus vaste et le plus fiable du Canada avec la gamme iPhone 16. Rogers couvre plus de 2 300 communautés à travers le pays et est maintenant n° 1 dans les prix du réseau mobile le plus fiable au Canada décernés par umlaut et Opensignal.2 Profitez de grandes économies avec Rogers lorsque vous échangez un iPhone admissible contre la nouvelle gamme iPhone 16. De plus, avec certains forfaits 5G, vous pouvez profiter de crédits promotionnels lorsque vous financez votre iPhone 16 et iPhone 16 Pro, ainsi que d’offres spéciales pour les appareils connectés.

Les clients pourront précommander la gamme iPhone 16 à partir du vendredi 13 septembre, avec une disponibilité le vendredi 20 septembre. Les nouvelles gammes Apple Watch et AirPods sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, avec une disponibilité à partir du vendredi 20 septembre. Pour connaître tous les détails sur les prix et la disponibilité, veuillez consulter rogers.com.

« Rogers est ravie d’offrir la nouvelle gamme d’iPhone 16 sur le réseau 5G le plus vaste et le plus fiable au Canada, afin que nos clients puissent profiter des derniers produits d’Apple conçus pour Apple Intelligence et de nouvelles fonctionnalités incroyables comme le contrôle de l’appareil photo ainsi que d’une autonomie de batterie plus longue », a déclaré Phil Hartling, président de Rogers sans fil. « Notre réseau 5G offre aux clients une connexion à laquelle ils peuvent faire confiance et constitue l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les Canadiens choisissent Rogers plus que tout autre fournisseur de services mobiles. »

Gamme iPhone 16

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont conçus pour Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle facile à utiliser qui comprend le contexte personnel pour fournir des informations utiles et pertinentes tout en protégeant la vie privée des utilisateurs. La gamme iPhone 16 introduit également Camera Control, qui apporte de nouvelles façons de capturer des souvenirs et, plus tard cette année, aidera les utilisateurs à accéder rapidement à l’intelligence visuelle pour en savoir plus sur des objets ou des lieux, interagir avec des informations et poser des questions détaillées pour en savoir plus sur le monde qui les entoure. Le puissant système d’appareil photo comprend un appareil photo Fusion de 48 MP avec une option téléobjectif 2x, offrant aux utilisateurs deux appareils photo en un, tandis qu’un nouvel appareil photo ultra grand angle permet la macrophotographie. La nouvelle puce A18 offre un énorme bond en avant en termes de performances et d’efficacité, permettant les jeux AAA les plus exigeants, ainsi qu’une grande augmentation de l’autonomie de la batterie. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront disponibles en cinq couleurs vives : noir, blanc, rose, bleu sarcelle et outremer.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont dotés d’Apple Intelligence, de tailles d’écran plus grandes, de nouvelles capacités créatives avec des fonctionnalités d’appareil photo pro innovantes, de graphismes époustouflants pour des jeux immersifs et bien plus encore, le tout alimenté par la puce A18 Pro. Avec Apple Intelligence, les puissants modèles génératifs conçus par Apple arrivent sur iPhone dans le système d’intelligence personnelle facile à utiliser qui comprend le contexte personnel pour fournir des informations utiles et pertinentes tout en protégeant la vie privée de l’utilisateur. Camera Control ouvre de nouvelles façons d’interagir facilement avec le système d’appareil photo avancé et, plus tard cette année, permettra un moyen rapide et intuitif d’exploiter l’intelligence visuelle. Dotés d’un nouvel appareil photo Fusion de 48 MP avec un capteur quad-pixel plus rapide qui permet l’enregistrement vidéo 4K120 ips en Dolby Vision, ces nouveaux modèles pro atteignent la combinaison de résolution et de fréquence d’images la plus élevée jamais disponible sur iPhone. Les autres avancées incluent un nouvel appareil photo ultra grand angle de 48 MP pour la photographie en haute résolution, y compris la macro ; un appareil photo téléobjectif 5x sur les deux modèles Pro ; et des micros de qualité studio pour enregistrer un son plus réaliste. Le design en titane durable est à la fois solide et léger, avec des tailles d’écran plus grandes, les bordures les plus fines de tous les produits Apple et une énorme amélioration de l’autonomie de la batterie – l’iPhone 16 Pro Max offrant la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront disponibles en quatre finitions époustouflantes : titane noir, titane blanc, titane naturel et titane désert.

Alimentés par la même technologie révolutionnaire que Emergency SOS par satellite, les utilisateurs d’iPhone 16 peuvent se connecter au satellite le plus proche pour envoyer et recevoir des SMS, des emojis et des Tapbacks via iMessage et SMS en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.3 Les messages par satellite dans iOS 18 sont cryptés de bout en bout.

Les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro peuvent être activés avec une eSIM, une alternative plus sûre à une carte SIM physique. Avec l’eSIM, les utilisateurs peuvent rapidement activer leur forfait cellulaire, stocker plusieurs forfaits cellulaires sur le même appareil et rester connectés. Rogers prend en charge le transfert rapide eSIM, qui permet aux utilisateurs de transférer leur forfait existant vers leur nouvel iPhone. Grâce à l’activation par eSIM de l’opérateur, Rogers peut attribuer numériquement l’eSIM d’un utilisateur directement à son iPhone.

Apple Watch série 10

L’Apple Watch Series 10 arbore un design raffiné et apporte de nouvelles fonctionnalités à la montre la plus populaire au monde, la rendant encore plus puissante, intelligente et sophistiquée. L’Apple Watch Series 10 est l’Apple Watch la plus fine à ce jour, ce qui la rend plus confortable que jamais, et offre l’écran le plus grand et le plus avancé de toutes les Apple Watch. Elle offre également une charge plus rapide, une détection de la profondeur et de la température de l’eau, ainsi que de nouvelles informations et informations sur la santé et la forme physique dans watchOS 11. L’Apple Watch Series 10 est disponible en aluminium et en titane, dans une gamme de couleurs et de finitions époustouflantes. L’Apple Watch Series 10 permet aux utilisateurs de rester connectés, de passer des appels et de recevoir des SMS, même sans leur iPhone à proximité.

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra 2 est disponible dans une nouvelle finition titane noir éclatante, enrichie de fonctionnalités de watchOS 11 qui rendent l’Apple Watch la plus robuste et la plus performante encore meilleure. L’Apple Watch Ultra 2 est le partenaire idéal des athlètes et des aventuriers de tous types, doté du GPS le plus précis dans une montre de sport,4 L’écran le plus lumineux de tous les produits Apple et jusqu’à 36 heures d’autonomie de la batterie en utilisation normale ou jusqu’à 72 heures en mode faible consommation. watchOS 11 apporte de nouvelles fonctionnalités puissantes à la meilleure montre de sport, avec des informations révolutionnaires sur la charge d’entraînement et l’application Vitals ; l’application Tides ; de nouvelles options de personnalisation pour le bouton Action ; et plus encore. L’Apple Watch Ultra 2 permet aux utilisateurs de rester connectés, de passer des appels et de recevoir des SMS, même sans leur iPhone à proximité.

Gamme d’AirPods

Les nouveaux AirPods 4 sont les écouteurs les plus avancés et les plus confortables jamais créés par Apple avec un design à oreille ouverte. Les AirPods Max sont désormais disponibles dans cinq nouvelles couleurs magnifiques, dont minuit, lumière des étoiles, bleu, violet et orange, et offrent une charge USB-C pour plus de commodité.

Sur le réseau 5G le plus vaste et le plus fiable du Canada, les clients de Rogers peuvent se connecter en toute confiance et dans plus d’endroits grâce à la gamme iPhone 16.

Pour plus de détails sur les tarifs et les forfaits de données, veuillez visiter rogers.com.

Pour plus de détails sur les produits Apple, veuillez visiter www.apple.com.

1 Apple Intelligence sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite. Le premier ensemble de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible en version bêta le mois prochain dans le cadre d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, avec d’autres fonctionnalités déployées dans les mois à venir. Il sera disponible sur iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et iPad et Mac avec M1 et versions ultérieures, avec la langue de l’appareil et de Siri définie sur l’anglais américain. D’autres langues et plateformes seront ajoutées au cours de l’année prochaine. Plus tard cette année, Apple Intelligence ajoutera la prise en charge de l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Au cours de l’année à venir, Apple Intelligence s’étendra à d’autres langues, comme le chinois, le français, le japonais et l’espagnol.

2 Rogers a été classée première dans les audits de performance des données mobiles d’umlaut en 2023-2024. Pour plus de détails, visitez www.umlaut.com/benchmarking. Rogers a également remporté le prix national du réseau mobile pour le Canada pour l’expérience en matière de fiabilité dans le rapport d’aperçu régional Reliability Experience d’Opensignal publié le 20 mars 2024 et mis à jour le 8 juillet 2024. Collecte de données du 1er décembre 2023 au 28 février 2024. Pour plus de détails, visitez www.opensignal.com/2024/03/20/reliability-experience-regional-overview.

3 Les fonctionnalités satellite d’Apple sont incluses gratuitement pendant deux ans à compter de l’activation d’un nouvel iPhone 14 ou version ultérieure. Pour connaître la disponibilité de Emergency SOS par satellite, rendez-vous sur support.apple.com/fr-fr/HT213426. Les messages par satellite seront disponibles aux États-Unis et au Canada sous iOS 18. La disponibilité des SMS dépendra de l’opérateur. Des frais d’opérateur peuvent s’appliquer. Les utilisateurs doivent vérifier auprès de leur opérateur pour plus de détails. L’assistance routière par satellite est actuellement disponible aux États-Unis avec AAA et Verizon Roadside Assistance, et sera lancée au Royaume-Uni avec Green Flag cet automne. Les fournisseurs d’assistance routière participants peuvent facturer les services, et les utilisateurs d’iPhone qui ne sont pas membres peuvent profiter de leurs services d’assistance routière sur une base de paiement à l’utilisation. Les services satellite d’Apple ont été conçus pour être utilisés dans des espaces ouverts avec une ligne de vue dégagée vers le ciel. Les performances peuvent être affectées par des obstacles tels que des arbres ou des bâtiments environnants.

4 Basé sur une carte d’itinéraire et une précision de distance dans des environnements urbains difficiles.

