Rogers poursuit un accord avec ses concurrents pour jongler avec les appels au 911 en cas de panne

Rogers Communications Inc. dit qu’il s’efforce de garantir que les appels d’urgence passent toujours et qu’aucune panne future ne supprimera les services cellulaires et Internet, car il continue de contrôler les dégâts après une panne générale du réseau au début du mois.

Le président et chef de la direction, Tony Staffieri, a déclaré dimanche dans une lettre aux clients que les mesures sont parmi plusieurs que le géant des télécommunications prend pour apprendre de la panne du 8 juillet qui a mis hors service les services mobiles, fixes et Internet de millions de clients à travers le Canada.

Staffieri dit que Rogers a fait des progrès significatifs sur un accord formel entre les opérateurs pour transférer automatiquement les appels 911 vers les réseaux les uns des autres, même en cas de panne sur le réseau d’un seul opérateur.

Il dit que l’entreprise sépare physiquement ses services sans fil et Internet pour créer un réseau «toujours actif» qui répond à un niveau de fiabilité plus élevé.

Rogers engage 10 milliards de dollars sur trois ans pour accroître la surveillance, les tests et l’utilisation de l’intelligence artificielle afin d’assurer un service fiable.

Enfin, la lettre indique que la société s’associe à des entreprises technologiques de premier plan pour procéder à un examen complet de son réseau afin de tirer les leçons de la panne.

“Je sais que ce n’est que par ces actions que nous pouvons commencer à restaurer votre confiance en Rogers et à regagner votre confiance”, déclare Staffieri dans la lettre.

Des documents publiés tard vendredi montrent que pendant la panne, Rogers n’a pas été en mesure de fermer son réseau d’accès radio, ce qui aurait automatiquement connecté les clients à un autre opérateur pour les appels au 911.

Dans un mémoire au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rogers a déclaré que la panne généralisée de son réseau limitait sa capacité à répondre avec des solutions provisoires pendant le rétablissement du service.

Il n’a pas été en mesure d’acheminer la plupart des appels au 911 ou de fournir quatre alertes d’urgence pendant l’interruption du service, ni de transférer les clients vers un opérateur concurrent malgré les offres d’assistance des concurrents.

La soumission de Rogers indique également que les concurrents n’auraient pas été en mesure de gérer l’afflux soudain de clients sans fil concernés, que la société a évalués à plus de 10 millions.

Staffieri a déclaré dans sa lettre de dimanche qu’il pensait qu’un accord formel entre les transporteurs était la seule voie responsable à suivre.

« Les appels d’urgence au 911 doivent simplement fonctionner. À chaque fois », lit-on dans la lettre.

La Presse canadienne

