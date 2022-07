Rogers investira 10 milliards de dollars dans l’IA, teste après une panne massive

Rogers Communications Inc. a annoncé dimanche qu’elle investirait 10 milliards de dollars au cours des trois prochaines années dans l’intelligence artificielle (IA), et plus de tests et de surveillance, quelques semaines seulement après que la société a signalé des problèmes de réseau qui ont provoqué des perturbations généralisées à travers le pays.

Le chef de la direction, Tony Staffieri, a déclaré que l’opérateur de télécommunications canadien avait fait des progrès sur un accord formel entre les opérateurs pour transférer automatiquement les appels 911 vers les réseaux de l’autre – même en cas de panne sur le réseau de n’importe quel opérateur.

“Je crois que c’est la seule voie responsable et je m’engage personnellement à rendre cela possible pour tous les Canadiens”, a déclaré Staffieri dans une lettre dimanche.

Staffieri a déclaré que la société séparait physiquement les services sans fil et Internet pour créer un réseau «toujours actif» – pour aider à s’assurer que les clients ne subissent plus de panne avec les services cellulaires et Internet.

Plus tôt ce mois-ci, l’opérateur qui compte environ 10 millions d’abonnés sans fil et 2,25 millions d’Internet de détail

abonnés, a subi un pépin qui a duré près de 19 heures, perturbant les services allant des vols aux services bancaires et aux appels d’urgence au 911.

Le gouvernement canadien a également ordonné une enquête et a exigé que les entreprises de télécommunications acceptent dans les 60 jours de développer des protocoles de communication pour mieux informer les gens.



(Reportage de Jahnavi Nidumolu à Bengaluru; édité par Diane Craft)