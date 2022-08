Rogers dépensera 261 millions de dollars pour diviser les réseaux, manque de données pour quantifier l’impact économique de la panne de juillet

Rogers Communications Inc. va maintenant dépenser 261 millions de dollars pour diviser physiquement ses réseaux sans fil et filaire après la panne du 8 juillet, et dit qu’il n’est pas en mesure de quantifier les pertes économiques directes causées par la perturbation.

Les commentaires viennent dans une lettre du 22 août demandée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui fournit des informations supplémentaires concernant la panne qui a touché des millions de Canadiens.

Le fractionnement des réseaux devait auparavant coûter 250 millions de dollars.

Le temps qu’il faudra pour séparer les réseaux a cependant été expurgé, ainsi que d’autres détails sur la mesure.

Rogers indique également dans la lettre qu’il ne dispose pas des données nécessaires pour déterminer les pertes économiques exactes causées par la panne.

Dans les semaines qui ont suivi la panne, Rogers a déclaré qu’il engagerait 10 milliards de dollars sur trois ans pour accroître la surveillance, les tests et l’utilisation de l’intelligence artificielle afin d’assurer un service fiable, et dépenserait 150 millions de dollars en crédits clients.