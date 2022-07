Rogers dépensera 150 millions de dollars en crédits clients pour panne

TORONTO-

Rogers Communications Inc. a reconnu mercredi qu’elle avait du travail à faire pour renforcer la confiance des clients après la panne massive de son réseau au début du mois et qu’elle prévoyait dépenser 150 millions de dollars en crédits clients liés à la panne.

Le chiffre est venu alors que la société de câblodistribution, de sans fil et de médias basée à Toronto a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre, y compris une augmentation de ses bénéfices.

Le PDG Tony Staffieri a déclaré que les performances de l’entreprise reflètent “l’incroyable travail acharné de nos équipes sans fil, câble et médias alors que nous continuons à nous remettre des impacts de la pandémie” dans un communiqué accompagnant la divulgation des résultats.

“Au cours des prochains trimestres, nous continuerons à nous concentrer sur la fourniture d’améliorations supplémentaires à mesure que nous nous appuierons sur ces résultats, tout en travaillant dur pour regagner la confiance de nos clients suite à notre récente panne de réseau.”

Dans des lettres aux clients et à nouveau lors d’une réunion du comité de la Chambre des communes lundi, Staffieri a décrit les mesures prises par l’entreprise pour empêcher qu’une panne de réseau paralysante ne se reproduise. La conférence téléphonique de mercredi avec les analystes comprenait des détails supplémentaires sur le calendrier prévu.

Rogers a promis de diviser ses services sans fil et filaires “pour s’assurer que (ses) clients ne subissent plus de panne avec les services cellulaires et Internet”, dans un mouvement qui, selon la société, coûtera 250 millions de dollars.

Lors de l’appel aux résultats de mercredi, Staffieri a déclaré qu’il pourrait falloir entre un an et trois ans pour séparer les services, ajoutant que le rachat proposé de Shaw par la société aiderait à réduire les coûts et les délais.

Le projet de fusion de 26 milliards de dollars de l’entreprise avec Shaw a reçu l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais doit encore obtenir le feu vert du Bureau de la concurrence et d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Rogers a déclaré avoir prolongé la date limite de sa proposition de fusion de 26 milliards de dollars avec Shaw Communications Inc. du 31 décembre au 31 juillet. La date de clôture a déjà été reportée à plusieurs reprises en attendant l’approbation réglementaire.

Lors de l’appel aux analystes mercredi, Staffieri a déclaré que la décision de déplacer la date reflétait l’engagement qu’elle et Shaw devaient conclure l’accord.

“Nous voulions fixer une date qui indique clairement que nous avons cet engagement”, a-t-il déclaré.

Même si le géant des télécommunications reste confiant dans la conclusion de l’accord, en particulier avec le temps supplémentaire, il a déclaré qu’il disposait de “stratégies” au cas où la transaction se heurterait à de nouveaux obstacles.

Rogers, Shaw et Quebecor Inc. doivent encore parvenir à un accord définitif sur la vente de l’opérateur sans fil Freedom Mobile également – un accord de 2,85 milliards de dollars qui vise à aider les régulateurs à apaiser la fusion Rogers-Shaw. Un accord était largement attendu plus tôt ce mois-ci.

Rogers a déclaré qu’il continuait de travailler avec Quebecor sur cet accord et de résoudre les « complexités » associées à la vente.

Dans une note aux clients, l’analyste de Desjardins Jérôme Dubreuil a déclaré que la prolongation du 31 décembre n’est “pas une surprise, mais agréable à voir”.

Il a cité les problèmes antitrust en cours du Bureau de la concurrence concernant la vente potentielle de Freedom à Quebecor comme un revers, mais a déclaré qu’il croyait que «la transaction (Rogers-Shaw) reste sur la bonne voie pour se conclure avec la date limite de la fusion proposée.

Rogers a déclaré que la date de clôture pourrait être encore prolongée jusqu’au 31 janvier 2023 “au gré de Rogers ou de Shaw, à condition que Rogers ait engagé un financement disponible pour finaliser la transaction”.

“À notre avis, la date du 31 janvier pourrait suivre une résolution potentielle si l’affaire est portée devant le Tribunal de la concurrence”, a déclaré Dubreuil.

Rogers a annoncé une augmentation de ses bénéfices et de ses ventes au cours de son dernier trimestre, les revenus des services sans fil augmentant à deux chiffres.

La société a déclaré avoir gagné 409 millions de dollars au deuxième trimestre ou 76 cents par action diluée, en hausse de 35% par rapport à 302 millions de dollars et 60 cents par action un an plus tôt.

Les bénéfices ajustés se sont élevés à 463 millions de dollars ou 86 cents par action, contre 387 millions de dollars ou 76 cents par action au deuxième trimestre 2021.

Les revenus pour les trois mois terminés le 30 juin étaient de 3,87 milliards de dollars, contre 3,58 milliards de dollars l’année précédente, les revenus des services sans fil ayant grimpé de 11 %.

Les revenus des services de câblodistribution ont augmenté de 3 % au deuxième trimestre, principalement en raison des changements de tarification des services et de l’augmentation de sa base d’abonnés Internet, tandis que les revenus des médias ont augmenté de 21 % en raison de la hausse des revenus de la publicité et des Blue Jays.

Rogers s’est engagé à dépenser 10 milliards de dollars sur trois ans pour accroître la surveillance, les tests et l’utilisation de l’intelligence artificielle afin d’assurer un service fiable, et faisait déjà «des progrès significatifs sur un accord formel» entre les opérateurs pour transférer automatiquement les appels 911 vers les réseaux les uns des autres dans l’éventualité d’une panne.

Le crédit client de 150 $ apparaîtra dans les résultats du prochain trimestre, a-t-il déclaré et noté qu’il avait vu certains clients se désabonner dans les premiers jours après la panne, mais s’attend à ce que la rentrée scolaire contribue à la rétention et à la croissance.

Les actions de Rogers ont chuté à l’ouverture et ont tournoyé le matin, s’asseyant de 1% à 60,41 $ par action dans les échanges de midi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juillet 2022.