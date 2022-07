Rogers critiqué pour un remboursement de cinq jours après une panne

TORONTO-

La décision de Rogers Communications Inc. de créditer ses clients de l’équivalent de cinq jours de service à la suite de la panne massive qui a paralysé son réseau la semaine dernière est “totalement inadéquate”, a déclaré un expert juridique.

“Cinq jours sont fondés sur la croyance possible que les dommages causés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises peuvent être quantifiés uniquement sur la base d’une partie des frais mensuels”, a déclaré Richard Leblanc, professeur de gouvernance, de droit et d’éthique à l’Université York. Mercredi.

Les paiements n’ont pas pu avoir lieu, les ventes ont été manquées, les réunions ont été manquées, le travail n’a pas pu être fait et les entreprises ne pouvaient pas fonctionner pleinement, donc les dommages seraient plus larges que cela, a expliqué Leblanc.

Rogers a fait l’annonce via une déclaration publié sur Twitter mardi disant que c’était “un premier pas” pour regagner la confiance de ses clients.

“Ils gardent la porte ouverte pour en faire plus et font preuve de bonne volonté comme première étape, mais c’est un minimum”, a déclaré Leblanc.

Dans le communiqué, Rogers a également déclaré qu’il écoutait ses clients de partout au pays et reconnaissait à quel point les impacts de la panne étaient importants pour eux.

Les clients sans fil et Internet de Rogers se sont retrouvés sans service lors de la panne qui a commencé tôt vendredi matin et a entraîné des perturbations généralisées.

La panne a touché les services 911 ainsi que les réseaux financiers et d’autres services essentiels.

La société a déclaré que la perturbation qui a interrompu ses services mobiles et Internet dans une grande partie du pays est survenue après une mise à jour de maintenance de son réseau central, qui a provoqué le dysfonctionnement de certains de ses routeurs.

Comme prochaine étape, M. Leblanc estime que Rogers devrait chercher à adapter sa stratégie de rémunération pour mieux répondre à ses clients particuliers, ménages et entreprises, car “les dommages ne sont pas égaux” à tous les niveaux.

“Ils devraient segmenter leurs clients et répartir la juste valeur marchande des dommages sur ces segments de clientèle”, a-t-il déclaré.

Rogers fait face à des réactions négatives des consommateurs à la suite de la panne, avec un recours collectif déposé lundi par LPC Avocat Inc., basé à Montréal, au nom de clients ayant un contrat avec Rogers, Fido Mobile ou Chatr Mobile qui n’ont pas reçu de services vendredi. ou samedi, ainsi que “les personnes au Québec qui ne pouvaient pas fonctionner avec leur propre appareil ou effectuer des transactions en raison de la panne” durant cette période.

Leblanc pense qu’il y a probablement plus à venir.

Mardi, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a demandé à Rogers de fournir une explication détaillée de la panne de service d’ici le 22 juillet, y compris pourquoi et comment elle s’est produite et quelles mesures elle met en place pour éviter que cela ne se reproduise.

Et lundi, le ministre canadien de l’industrie a rencontré le directeur général de Rogers, Tony Staffieri, et le chef de plusieurs autres fournisseurs de télécommunications et leur a demandé de proposer un plan de crise, comprenant des accords sur l’itinérance d’urgence, un cadre d'”assistance mutuelle” pendant les pannes et une communication protocole pour “mieux informer le public et les autorités lors d’urgences en matière de télécommunications”.



