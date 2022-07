Rogers créditera ses clients de 5 jours de service en cas de panne

Brûleur avant22:10Panne de Rogers et contrôle de Big Telecom au Canada

Une panne de réseau massive chez Rogers Communications a interrompu les services mobiles et Internet dans une grande partie du Canada. Des millions de personnes se sont retrouvées hors ligne, mais l’impact généralisé de la panne a également empêché les propriétaires d’entreprise de traiter les paiements par carte de débit et de nombreux services 911 ne pouvaient pas recevoir d’appels entrants. La perturbation massive a mis le secteur des télécommunications du Canada sous le microscope. Trois entreprises dominent le marché et sous-tendent certains des services les plus élémentaires sur lesquels on compte à travers le pays. Aujourd’hui, Ben Klass, membre du Projet de recherche sur la concentration des médias au Canada, explique la mainmise de Rogers, Bell et Telus sur les télécommunications canadiennes et ce qu’on peut faire, le cas échéant, à ce sujet.