Rogers Communications enseigne involontairement une classe de maître sur l’échec de la communication

Vendredi, Rogers a connu une énorme panne de communication.

Je ne parle pas de celui qui a laissé des millions de Canadiens sans service cellulaire, câble ou Wi-Fi et les entreprises incapables d’effectuer des transactions électroniques. Je parle de l’échec des communications d’entreprise qui a laissé les Canadiens incertains et méfiants quant à ce qui se passait et a provoqué de la colère et un ressentiment bouillonnant envers l’entreprise.

La façon dont Rogers Communications a gâché sa messagerie et la gestion des problèmes autour de la panne va être un cas d’école dans les communications pour les années à venir. Mais pas dans le bon sens.

Chaque entreprise a une banque de bonne volonté dans laquelle elle peut puiser lorsque les choses se compliquent. Pour Rogers, cependant, cette banque était pratiquement vide lorsque la crise a commencé. Il venait de se remettre d’une récente panne de moindre envergure, avait traversé un bain de sang interne à la Game of Thrones et tentait de se développer en fusionnant avec Shaw Communications. Donc, il a commencé cette crise en tant que méchant.

Lorsque le réseau est tombé en panne, il a fallu des heures à Rogers pour faire une déclaration. Cela a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles le réseau avait été piraté et à des questions sur la sécurité des données des utilisateurs. Bien que cela se soit avéré faux, les dommages à la réputation se sont rapidement propagés. Lorsqu’un porte-parole est finalement apparu aux nouvelles, Rogers a choisi un vice-président principal en charge des opérations, qui a rapidement été mis sur la sellette à propos de l’accord avec Shaw et avait l’air tremblant.

De toute évidence, il est difficile de contacter les clients lorsqu’ils n’ont pas d’Internet, de câble ou de téléphone, mais Rogers aurait pu distribuer des mises à jour régulières aux médias pour s’assurer qu’il était au courant du problème. Cette information aurait été filtrée par le bouche à oreille aux utilisateurs de Rogers, mais au lieu de cela, les clients étaient entièrement dans le noir pendant une grande partie de vendredi.

Lorsque le PDG de Rogers, Tony Staffieri, a finalement émergé, c’était pour envoyer un e-mail officiel disant, entre autres, que le service avait été rétabli pour “pratiquement tout le monde” alors que, à en juger par le contrecoup sur Twitter, ce n’était tout simplement pas vrai. Staffeiri aurait pu dire quelque chose comme “nous travaillons dur pour rétablir le service pour tout le monde, mais il y a des endroits qui sont toujours hors ligne”, mais il a plutôt enragé les clients de Rogers.

Dans le même e-mail, Staffieri a également indiqué aux clients qu’ils seraient automatiquement crédités pour la panne. Les clients se sont moqués de celui-là. Comme l’a écrit un utilisateur de Twitter : “Je suis sûr qu’ils vont nous offrir à tous un remboursement de 10 $, puis, à la mi-septembre, augmenter leurs tarifs mensuels de 20 $.”

Dimanche, la plupart des services dans la plupart des endroits au Canada avaient été rétablis. Mais le mal était fait.

Au cours de 48 heures, Rogers a réussi à renforcer et à amplifier tous les sentiments négatifs possibles à propos de la marque de l’entreprise – ce qui est impressionnant, au fur et à mesure des échecs.

Alors, comment peut-il récupérer?

D’abord avec générosité. Rogers a réalisé 1,56 milliard de dollars de bénéfices l’an dernier. Ainsi, tout remboursement de moins de 100 $ par client sera considéré comme une somme dérisoire. Les clients partent déjà vers d’autres fournisseurs. Sans doute, Rogers ne peut pas se permettre de ne pas être généreux.

Deuxièmement, il peut récupérer avec responsabilité. C’est le genre d’échec de pantalon autour des chevilles qui devrait conduire à la perte de leur emploi à des cadres supérieurs – pas seulement à un ingénieur malheureux. A juste titre ou injustement, cela commence au sommet, avec le PDG.

Et troisièmement, il peut récupérer avec humanité et humilité. Rogers doit montrer qu’il comprend vraiment l’impact de son échec. Il doit abandonner le langage corporatif édité par le service juridique. Aucun message de Rogers pendant la panne n’a semblé humain et, en particulier pour une marque de communication, il s’agit d’un échec inexcusable de sa culture d’entreprise.

La confiance est une drôle de chose. Une fois que vous perdez confiance, il part à la recherche d’une nouvelle maison. Tous les concurrents de Rogers doivent être en ce moment “pas Rogers” – donc Rogers, à son tour, doit être bien meilleur qu’il ne l’a jamais été. Il faudra être sincère. Honnête. Généreux. Empathique. Est-ce que Rogers Communications peut faire cela?

Sur la base de la semaine dernière, cela ne semble pas probable.

