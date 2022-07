Rogers attribue une panne massive à une erreur lors de la mise à jour du réseau

Rogers Communications Inc. affirme qu’une mise à jour de son réseau a causé le dysfonctionnement à l’origine de la panne massive de service des télécommunications au début du mois, selon une lettre envoyée à l’organisme de réglementation de la radiodiffusion du Canada qui a été publiée vendredi.

La panne, qui a commencé tôt le 8 juillet et qui a duré des jours pour certains clients, a laissé des millions de personnes sans téléphone portable ni service Internet, ce qui a suscité des questions de la part du gouvernement fédéral et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

“Une mise à jour de notre IP principale [internet protocol] réseau … a causé un dysfonctionnement de notre réseau de routage IP », lit-on dans la lettre.

La lettre a respecté le délai fixé par le CRTC pour que Rogers réponde aux questions sur la panne.

Cependant, la lettre, publiée sur le site Web du CRTC, contient de nombreuses expurgations dans des sections jugées confidentielles par l’organisme de réglementation, dans lesquelles Rogers aurait fourni des détails plus précis sur sa cause profonde – et ses plans pour empêcher qu’un problème similaire ne se reproduise.

Entre autres choses, le CRTC a demandé à Rogers d’expliquer pourquoi les services 911 ont été interrompus dans certaines régions et comment il entend honorer la promesse du PDG Tony Staffieri de créditer de manière proactive les comptes des clients.

“Afin de regagner la confiance des Canadiens, il est important que nous fournissions des réponses ouvertes aux questions qu’ils se posent au sujet de la panne”, lit-on dans la lettre de Rogers. “C’est pourquoi, lorsqu’il répond au CRTC… Rogers est aussi transparent que possible.”

Rogers a également déclaré dans la lettre qu’il avait embauché un tiers pour examiner et fournir des informations sur ce qui s’était passé.

Des responsables de Rogers et de nombreux autres intervenants doivent comparaître devant un comité parlementaire lundi à Ottawa pour expliquer plus en détail la cause de la panne et pour décrire les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que cela ne se reproduira plus.