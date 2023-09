Roger Whittaker, chanteur de ballade siffleur devenu célèbre dans le monde entier, est décédé à 87 ans

Commentez cette histoire Commentaire

Roger Whittaker, un auteur-compositeur-interprète avunculaire dont le baryton apaisant, les sifflements virtuoses et les douces interprétations des standards pop lui ont valu une popularité internationale pendant plus de quatre décennies, est décédé le 12 septembre dans un hôpital près de Toulouse, en France. Il avait 87 ans. Son attaché de presse de longue date, Howard Elson, a confirmé le décès mais n’en a pas fourni la cause.

M. Whittaker, né de parents britanniques dans le Kenya colonial, a vendu environ 50 millions d’albums dans le monde, devenant ainsi un incontournable des charts faciles à écouter tout en cultivant un son folk-pop ensoleillé et souvent sentimental. Même s’il était considéré comme un succès unique aux États-Unis, où sa chanson « Le dernier adieu » a atteint la 19e place en 1975, il avait une base de fans dévoués à travers l’Europe et particulièrement en Allemagne, où il faisait régulièrement des tournées et sortait des chansons en allemand – enregistrées phonétiquement, dit-il, parce qu’il ne parlait pas la langue.

Se décrivant lui-même comme un « ménestrel errant » avec une barbe bien taillée et des lunettes à monture métallique, M. Whittaker a interprété des standards country, des chansons de calypso, des ballades écossaises, de la musique de danse sud-africaine et des airs de spectacles de Broadway, ainsi que des compositions mettant en valeur son sifflement d’oiseau. et le yodel alpin. Les critiques ont loué son sens du spectacle tout en se moquant souvent de sa musique, la qualifiant de fade et de mélodramatique.

Passant en revue un concert de 1981 au Constitution Hall, Harry Sumrall du Washington Post a écrit que la marque de pop de M. Whittaker « frôlait le banal » par moments, « un cran au-dessus de Muzak et un en dessous d’un chant de Mitch Miller ». Il a ensuite qualifié M. Whittaker de « artiste de premier ordre », louant son « style vocal remarquablement clair et raffiné » et ses « compétences étranges » en tant que siffleur.

« Parfois, il semblait peut-être en retard », a ajouté Sumrall, « mais à d’autres moments, il était intemporel. »

M. Whittaker a d’abord attiré l’attention en Grande-Bretagne avec la sortie de son single en 1969. «Durham Town (Le départ)», qui s’est ouvert sur un solo de flûte mélancolique, s’est terminé par une série de « la la las » d’adieu et présentait une géographie douteuse, faisant référence aux « rives de la rivière Tyne » même si Durham est situé sur le Wear. Pour M. Whittaker, cela semblait au départ avoir tous les atouts d’un raté.

« Je n’avais tout simplement aucune confiance en cette chanson », se souvient-il. sur son site internet. « Loin de promouvoir le single en Grande-Bretagne, je suis parti en Finlande pour une saison de cabaret et des apparitions à la télévision. »

Pourtant, le morceau est devenu son premier succès dans le Top 20 en Grande-Bretagne, atteignant la 12e place, devant les chansons de Tom Jones, des Beatles et de Fleetwood Mac. M. Whittaker a ensuite connu un succès supplémentaire avec des succès tels que « Le Nouveau Monde le matin » l’hymne anti-guerre « Je n’y crois plus » et une version en duo de «La chanson du bateau de Skye» avec le comédien Des O’Connor.

Il a également marqué un succès tardif aux États-Unis avec « The Last Farewell », qui a grimpé au Billboard Hot 100 quatre ans après sa sortie en 1971, après sa redécouverte par un programmateur de radio d’Atlanta. (Selon M. Whittaker, la femme du programmeur a entendu le morceau alors qu’elle était en vacances au Canada et a persuadé son mari de le diffuser.) Ses paroles parlent d’un marin faisant ses adieux à son amant avant de monter à bord d’un navire de guerre à destination pour l’Angleterre, n’ont pas été écrits par M. Whittaker mais par un orfèvre britannique qui a répondu à un concours radiophonique dans lequel M. Whittaker invitait les auditeurs à envoyer des vers, les meilleurs étant mis en musique.

La chanson a été reprise par Elvis Presley, pour le plus grand plaisir de M. Whittaker, qui interprétait souvent une version de « Hound Dog ». Interviewé par le journal britannique Express en 2014, il se souvient que « le batteur de Presley m’a dit que, lorsqu’ils se préparaient à enregistrer quoi que ce soit, Elvis jouait ma version de « The Last Farewell » environ 20 fois devant les gens du studio, et il disait : « Et c’est comme ça ». nous devrions faire des disques. »

Le plus jeune de deux enfants, Roger Henry Brough Whittaker est né à Nairobi le 22 mars 1936. Son père, épicier, a déménagé du Staffordshire, en Angleterre, au Kenya, après avoir été blessé dans un accident de moto et a cherché un climat plus chaud pour se rétablir. . Sa mère était institutrice.

En 1989, une bande de cambrioleurs s’est introduite dans la maison de ses parents à Nairobi, torturant sa mère et tuant son père de 84 ans. « Cela m’affectera pour le reste de ma vie », a déclaré plus tard M. Whittaker, « mais je crois que nous devrions tous vivre sans haine si nous le pouvons. »

En grandissant, M. Whittaker jouait de la guitare et chantait dans la chorale de l’école Prince of Wales, aujourd’hui connue sous le nom d’école de Nairobi. Dans son récit, il « était stupide, égoïste et en colère » avant de rejoindre l’armée pour son service national obligatoire, passant deux ans avec le Kenya Regiment lors de sa lutte contre les rebelles d’Afrique de l’Est connus sous le nom de Mau Mau.

Cette expérience l’a également poussé vers la musique.

« Coincés dans les camps de brousse pendant des mois, nous devions créer nos propres divertissements », a-t-il déclaré. « Avant de m’en rendre compte, j’étais debout sur une scène de fortune, guitare à la main, m’amusant énormément à devenir un deuxième Elvis. »

M. Whittaker a ensuite passé 18 mois à l’Université du Cap en Afrique du Sud, où il a étudié en vue d’une carrière médicale avant d’abandonner ses études pour devenir enseignant. Pour perfectionner ses qualifications d’enseignant, il s’est inscrit à l’University College of North Wales (aujourd’hui Bangor University) en 1959, suivant des cours de zoologie, de biochimie et de biologie marine.

Un morceau qu’il a écrit pour un concert étudiant a été publié chez un éditeur de musique britannique, ce qui a conduit à la sortie de son premier single, « The Charge of the Light Brigade », en 1962. La chanson a fait un échec – M. Whittaker a ensuite déploré d’avoir « a essayé de chanter comme Mario Lanza », le ténor d’opéra – mais plus tard cette année-là, il a sorti une version de « Steel Men » de Jimmy Dean, qui a grimpé dans les charts juste au moment où il obtenait son diplôme.

Son succès l’a amené à échanger l’enseignement contre la musique, démarrant une période de plusieurs années au cours de laquelle il a fait un apprentissage dans des pubs du nord-est de l’Angleterre, essayant de divertir les mineurs pendant qu’ils buvaient des pintes après le travail. En 1967, sa fortune commençait à changer, alors qu’il aidait l’Angleterre à remporter le concours de chanson de Knokke en Belgique avec ses interprétations de « Mexican Whistler », qui présentait son gazouillis emblématique, et « If I Were a Rich Man », de la comédie musicale « Violon sur le toit. »

Après le succès de « The Last Farewell », M. Whittaker a participé à un autre concours d’écriture de chansons qui a abouti en 1980 au morceau « I Am But a Small Voice », avec des paroles d’une jeune fille de 13 ans des Philippines. Les bénéfices de la chanson ont financé un programme éducatif de l’UNESCO pour les enfants handicapés.

Deux ans plus tard, il devient le premier chanteur à sortir une version de la ballade « Le vent sous mes ailes, » par les auteurs-compositeurs Jeff Silbar et Larry Henley. Il a été suivi par des chanteurs dont Sheena Easton, Lee Greenwood, Gladys Knight et Bette Midler, dont l’enregistrement de 1988, pour la bande originale du film « Beaches », s’est classé n°1 et a remporté deux Grammy Awards.

Les survivants comprennent son épouse depuis 59 ans, l’ancienne Natalie O’Brien, qui travaillait comme sa manager ; cinq enfants, Emily Kennedy et Lauren, Jessica, Guy et Alexander Whittaker ; une soeur; 12 petits-enfants; et deux arrière-petits-enfants.

M. Whittaker retournait rarement en Afrique de l’Est à l’âge adulte, hormis un pèlerinage au début des années 1980 pour filmer une émission spéciale télévisée, « Roger Whittaker au Kenya ». Il a vécu en Angleterre et en Irlande, où il a restauré un manoir de 10 000 pieds carrés et rénové un couvent du XVIIe siècle, avant de s’installer en France en 2012 et d’annoncer sa retraite.