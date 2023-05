Roger Waters sous enquête criminelle sur une satire anti-nazie — RT Games & Culture

La police allemande a ouvert une enquête criminelle sur la légende du rock anglais et co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, soupçonné d’avoir glorifié le nazisme lors de deux concerts à Berlin. Le musicien a insisté sur le fait que la performance était en opposition au fascisme.

Vendredi, dans un communiqué cité par plusieurs médias, la police berlinoise a indiqué que Waters était soupçonné d’incitation à la haine, et que l’enquête était centrée sur ses performances des 17 et 18 mai dans la capitale allemande.

Dans des images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir le musicien vêtu d’un trench-coat en cuir ressemblant à un uniforme nazi avec deux marteaux croisés et un brassard rouge. Il prend ensuite un faux pistolet et tire dans la foule.

« Le contexte des vêtements portés est jugé capable d’approuver, de glorifier ou de justifier le régime violent et arbitraire du régime nazi d’une manière qui porte atteinte à la dignité des victimes et perturbe ainsi la paix publique », dit la police.

Les symboles liés aux nazis sont interdits en Allemagne, à une exception près à des fins éducatives ou artistiques.

La performance de Waters faisait apparemment référence au film « The Wall », une adaptation de l’album éponyme de Pink Floyd de 1979. La rock star apparaît comme le protagoniste de l’album qui hallucine d’être un dictateur fasciste s’adressant à un rassemblement nazi.

Les concerts de Waters ont également présenté un ballon en forme de cochon flottant dans les airs, avec un logo de la société d’armes israélienne Elbit Systems et l’étoile de David. L’émission impliquait également de montrer les noms de personnes apparaissant à l’écran, dont Anne Frank, une journaliste juive décédée dans un camp de concentration nazi, et la journaliste palestinienne d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh, qui a été tuée alors qu’elle couvrait une opération militaire israélienne en mai. 2022.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a suggéré que Waters voulait comparer Israël aux nazis, décrivant le musicien comme « l’un des plus grands ennemis des Juifs de notre époque. »

Vendredi, le musicien a abordé la polémique, écrivant sur Twitter qu’il était devenu la cible de « Attaques de mauvaise foi » de ceux qui n’étaient pas d’accord avec ses opinions politiques.

« Les éléments de ma performance qui ont été remis en question sont très clairement une déclaration d’opposition au fascisme, à l’injustice et au sectarisme sous toutes ses formes », dit-il, ajoutant qu’il avait passé toute sa vie à s’exprimer « contre l’autoritarisme et l’oppression. »