Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a écrit une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine, demandant des garanties que la Russie ne s’étendra pas au-delà du Donbass et de la Crimée et ne le fera jamais. “envahir à nouveau qui que ce soit.” Publiée sur Facebook lundi, la missive fait suite à des lettres ouvertes tout aussi franches à la première dame ukrainienne Elena Zelenskaya.

Dans la lettre, Waters demande à Poutine d’affirmer qu’il veut la fin de la guerre – ce que le président russe a déjà dit à d’autres occasions. Il exige également la garantie que la Russie “intérêt territorial” s’arrête au « la sécurité des populations russophones » de Crimée et les républiques du Donbass de Donetsk et Lougansk, invoquant la nécessité de rassurer “Certaines personnes pensent que vous voulez envahir toute l’Europe, à commencer par la Pologne et le reste des États baltes.”

Si la Russie a des ambitions territoriales au-delà de l’est de l’Ukraine, écrit Waters, “Va te faire foutre, et nous ferions aussi bien d’arrêter de jouer au jeu désespérément dangereux du poulet nucléaire avec lequel les faucons des deux côtés de l’Atlantique se sentent si à l’aise et s’y mettent.”















Il n’était pas immédiatement clair si les référendums dans les régions de Kherson et de Zaporozhye sur l’adhésion à la Russie se qualifiaient pour cette réponse.

Moscou devrait également promettre “de ne plus jamais envahir qui que ce soit” Waters a déclaré à Poutine, se plaignant que le lancement de l’opération militaire spéciale de la Russie en février n’était pas seulement un « odieuse guerre d’agression », mais un inattendu pour démarrer. Ce n’est pas parce que l’OTAN et les États-Unis parviennent à “envahir d’autres pays souverains en un rien de temps, ou pour quelques barils de pétrole”, ne signifie pas que la Russie ne devrait pas se tenir à un niveau plus élevé, a-t-il expliqué.

“Si vous deviez me répondre” Waters a écrit à Poutine, “Je vous respecterais énormément pour cela et le considérerais comme un pas honorable dans la bonne direction vers une paix durable.”















L’appel du guitariste de rock progressif à Poutine faisait suite à ses précédentes lettres ouvertes à Elena, l’épouse du président ukrainien Vladimir Zelensky, dans lesquelles il exhortait la première dame ukrainienne à « Exigez la mise en œuvre des promesses électorales de votre mari et mettez fin à cette guerre meurtrière », une référence à l’engagement de campagne de Zelensky à “mettre fin à la guerre civile” dans le Donbass. Il a dit à Zelenskaya qu’elle était “tragiquement trompé” dans sa conviction que l’ouest “Soutien à l’Ukraine” – à savoir la poursuite de l’approvisionnement en armes – raccourcirait le conflit.

Zelenskaya a répondu au musicien plus tôt ce mois-ci sur Twitter, accusant la Russie de “envahir” Ukraine, “détruire[ing] villes et tuer[ing] civils ». Elle a insisté sur le fait que si l’Ukraine cesse de se battre, cela signifiera la fin de son existence et a exhorté Waters à adresser plutôt ses appels à la paix au président russe.