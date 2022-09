Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a exhorté lundi la première dame d’Ukraine à aider à mettre fin au conflit en cours entre le pays et Moscou, rejetant l’idée que les fournitures d’armes occidentales pourraient ouvrir la voie à la fin des hostilités.

Dans une lettre ouverte adressée à Elena Zelenskaya, l’épouse du président Vladimir Zelensky, la rock star emblématique a commenté sa récente interview à la BBC au cours de laquelle elle a affirmé que si le soutien à l’Ukraine est fort, la crise sera plus courte.

Waters a déclaré que si Zelenskaya faisait référence aux fournitures d’armes occidentales, elle “peut être tragiquement trompé.” “Jeter du carburant, sous forme d’armements, dans un échange de tirs, n’a jamais fonctionné pour raccourcir une guerre dans le passé, et cela ne fonctionnera pas maintenant”, a-t-il noté, ajoutant que la majeure partie du carburant est jetée par les États-Unis, qui, dans son récit, veulent que le conflit continue “le plus longtemps possible”.

« Ne serait-il pas préférable d’exiger la mise en œuvre des promesses électorales de votre mari et de mettre fin à cette guerre meurtrière ? a-t-il écrit, rappelant que Zelensky avait fait campagne en s’engageant à “mettre fin à la guerre civile” dans le Donbass et accorder une autonomie partielle à Donetsk et Lougansk.

Le co-fondateur de Pink Floyd a également fait allusion à la promesse du président de “ratifier l’accord de Minsk II”, qui cherchait à établir un cessez-le-feu entre les républiques du Donbass et Kiev.















Waters, cependant, a suggéré que le dirigeant ukrainien n’avait pas tenu ses promesses parce que ces politiques “ne s’entendait pas bien avec certaines factions politiques à Kiev”, qui l’a ensuite persuadé d’inverser sa trajectoire et d’ignorer “la volonté du peuple ukrainien”. En conséquence, dit-il, “les forces du nationalisme extrême” qui se cachaient dans l’ombre ont régné sur l’Ukraine depuis lors.

Pendant ce temps, le leader de Pink Floyd a reconnu qu’il pouvait se tromper dans ses conclusions et a demandé à Zelenskaya de lui expliquer la situation s’il se trompait. Mais s’il a raison, Waters lui a demandé de l’aider dans son “des efforts honnêtes pour persuader nos dirigeants d’arrêter le massacre qui ne sert que les intérêts des classes dirigeantes et des nationalistes extrémistes” en Occident et en Ukraine.

Les dernières remarques de Waters font largement écho à son interview d’août avec CNN dans laquelle la légende du rock d’origine anglaise a laissé entendre que le président américain Joe Biden est un “criminel de guerre” parce qu’il alimente le conflit ukrainien tout en refusant d’encourager Kiev à négocier la paix.