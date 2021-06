Musicien et membre fondateur du groupe Pink Floyd, Roger Water a critiqué le PDG de Facebook Mark Zuckerberg après que ce dernier lui a demandé la permission d’utiliser l’une des chansons du groupe dans une campagne publicitaire pour Instagram.

En s’exprimant lors d’un forum soutenant le fondateur emprisonné de WikiLeaks, Julian Assange, Waters a révélé que le magnat des médias sociaux lui avait offert une énorme somme d’argent pour utiliser sa chanson emblématique de 1979, « Another Brick in the Wall (Part 2) ».

Dans une vidéo virale, Waters lit à partir d’un morceau de papier : « Vous n’avez aucune idée de ce que c’est – personne ne le sait – car il m’est arrivé sur Internet ce matin. C’est une demande pour les droits d’utilisation de ma chanson, « Another Brick in the Wall (Part 2) », dans la réalisation d’un film pour promouvoir Instagram. C’est donc une missive de Mark Zuckerberg à moi… avec une offre d’une énorme, énorme somme d’argent et la réponse est, ‘f *** you ! Pas de moyen putain ! »

« Et je ne mentionne cela que parce que c’est leur mouvement insidieux pour prendre en charge absolument tout. Donc, ceux d’entre nous qui ont un pouvoir, et j’en ai un petit peu – en termes de contrôle de la publication de mes chansons, je le fais de toute façon Donc, je ne serai pas partie prenante de ce taureau ****, Zuckerberg », a ajouté Roger Waters.

Le rockeur a qualifié Zuckerberg d’« idiot » et l’a accusé d’« empêcher » l’histoire de Julian Assange de « se faire connaître du grand public ».

« Vete à la chingada ! » : @rogerwaters un Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron « una gran cantidad de dinero » por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VidéosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo – La Jornada (@lajornadaonline) 12 juin 2021

Waters a déclaré: «Ils veulent l’utiliser pour rendre Facebook et Instagram encore plus gros et plus puissants qu’ils ne l’ont déjà été, afin qu’il puisse continuer à nous censurer tous dans cette pièce et empêcher cette histoire sur Julian Assange d’être divulguée au grand public. … »

Il a ajouté: « Vous pensez, comment a fait ce petit pr ***, qui a commencé à dire: » Elle est jolie, nous lui donnerons un 4 sur 5, elle est moche, nous lui donnerons un 1. » Comment putain a-t-il eu du pouvoir dans quoi que ce soit ? Et pourtant, le voici, l’un des idiots les plus puissants du monde. «

En février de l’année dernière, des centaines de manifestants, dont Waters et la designer Vivienne Westwood, ont demandé la libération d’Assange alors qu’ils marchaient dans les rues du centre de Londres.