Roger Waters de Pink Floyd annule ses concerts en Pologne en raison de sa position sur la guerre en Ukraine – National

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a vu ses dates de tournée en Pologne annulées au milieu de l’indignation suscitée par sa position sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, selon les médias polonais et les déclarations de l’artiste.

Un responsable de la Tauron Arena de Cracovie, où Waters devait donner deux concerts en avril 2023, a déclaré que les concerts avaient été annulés par Waters par l’intermédiaire de son manager, “sans donner de raison”, a lu une déclaration largement partagée par les médias polonais – mais Waters affirme que son équipe n’a annulé aucun spectacle.

La controverse a commencé lorsque Waters a écrit une lettre ouverte à la première dame ukrainienne Olena Zelenska au début du mois dans laquelle il appelait à la paix entre l’Ukraine et la Russie, et reprochait aux “nationalistes extrémistes” en Ukraine d’avoir “mis votre pays sur la voie de cette guerre désastreuse”. .”

Il a également critiqué l’Occident pour avoir fourni des armes à l’Ukraine, accusant notamment Washington.

La lettre de Waters ne faisait aucune mention de la responsabilité de la Russie dans la guerre, ce qui a conduit Zelenska à répondre sur Twitter : « Roger Waters, vous feriez mieux de demander la paix au président (russe). Pas l’Ukraine.

C’est la Russie qui envahit 🇺🇦, détruit des villes et tue des civils. Les Ukrainiens défendent leur terre et l’avenir de leurs enfants. Si nous abandonnons, nous n’existerons pas demain. Si 🇷🇺 abandonne, la guerre sera finie.@rogerwaters, vous feriez mieux de demander la paix au président de RF. Pas ukrainien. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) 6 septembre 2022

Les remarques de Waters sur la guerre ont irrité les conseillers municipaux de Cracovie, en Pologne, où le soutien à la cause ukrainienne est fort. Ils devraient voter la semaine prochaine sur une proposition visant à nommer Waters persona non grata, exprimant leur « indignation » face à la position du musicien sur la guerre en Ukraine.

“Compte tenu de l’attaque criminelle de la Russie contre l’Ukraine ainsi que du nombre croissant de crimes de guerre commis par des soldats russes qui sont révélés, (les conseillers) expriment leur indignation face aux thèses et déclarations de M. Roger Waters concernant l’invasion de la Russie par la Russie. Ukraine », indique la résolution, comme le rapporte la BBC.

Dans un post Facebook intitulé « Hey ! Lukasz Wantuch ! ‘Laissez-les enfants seuls !’ », a déclaré Waters que les informations des médias selon lesquelles il avait annulé des concerts en Pologne étaient fausses et a critiqué un conseiller municipal de Cracovie lors du vote pour le déclarer persona non grata dans la ville.

“Lukasz Wantuch a menacé de tenir une réunion demandant au conseil de me déclarer” persona non grata “en raison de mes efforts publics pour encourager toutes les personnes impliquées dans la guerre désastreuse en Ukraine, en particulier les gouvernements des États-Unis et de la Russie, à travailler à une négociation négociée. la paix », a écrit Waters dans un message sur Facebook.

“Lukasz Wantuch semble ne rien savoir de mon histoire de travail, toute ma vie, à un prix personnel, au service des droits de l’homme”, a ajouté Waters. “Si M. Lukasz Wantuch atteint son objectif et que mes prochains concerts à Cracovie sont annulés, ce sera une triste perte pour moi, car j’avais hâte de partager mon message d’amour avec le peuple polonais.”

Waters a depuis publié une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine dans laquelle il plaide pour un “cessez-le-feu et un règlement diplomatique qui réponde aux besoins de sécurité de l’Ukraine et de la Fédération de Russie”. Il a critiqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la qualifiant de “guerre d’agression odieuse, provoquée ou non”.

Waters a déclaré que pour négocier une paix, la Russie devrait accepter un “accord absolument contraignant pour ne plus jamais envahir qui que ce soit”.

“Je sais, je sais, les États-Unis et l’OTAN envahissent d’autres pays souverains en un rien de temps, ou pour quelques barils de pétrole, mais cela ne signifie pas que vous devriez”, a écrit l’artiste.

— Avec des fichiers de l’Associated Press