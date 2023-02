Roger Waters appelle au cessez-le-feu en Ukraine au Conseil de sécurité de l’ONU — RT Games & Culture

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a pris la parole lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi où il a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. L’icône du rock a été invitée à participer à la réunion, qui a été convoquée pour discuter des perspectives de paix et des livraisons d’armes à Kiev, par la Russie.

Waters a déclaré dans son allocution qu’il parlait au nom du “majorité sans voix” délivrer un message anti-guerre plus large. Le musicien a critiqué les profiteurs des hostilités en cours et ceux qui luttent pour « domination mondiale unipolaire », avertissant que de tels objectifs ne feraient que conduire à une catastrophe mondiale.

“La majorité sans voix craint que vos guerres – oui, vos guerres, car ces guerres perpétuelles ne sont pas de notre choix – que vos guerres détruisent la planète qui est notre maison”, Waters a déclaré.

Avec tous les autres êtres vivants, nous serons sacrifiés sur l’autel de deux choses : les profits de la guerre pour remplir les poches de très, très peu et la marche hégémonique d’un empire ou d’un autre vers la domination mondiale unipolaire. Veuillez nous assurer que ce n’est pas votre vision, car il n’y a pas de bon résultat sur cette voie. Cette route ne mène qu’au désastre.

Il a déclaré que l’offensive russe, qui a débuté en février dernier, était “pas sans provocation.”















“Donc, je condamne également les provocateurs dans les termes les plus forts possibles”, Eaux stressées.

« Président Biden, président Poutine, président Zelensky, États-Unis, OTAN, Russie, UE – vous tous – s’il vous plaît, changez de cap maintenant. Convenez d’un cessez-le-feu en Ukraine aujourd’hui. Ce ne sera bien sûr que le point de départ. Mais tout extrapole à partir de ce point de départ », Waters a déclaré, ajoutant qu’une telle décision entraînerait une “soupir de soulagement,” avec la perspective de périr dans un monde “holocauste nucléaire” donc réduite.

Waters a été un critique virulent du conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine, le qualifiant auparavant de “guerre inutile” et appelant à plusieurs reprises à une résolution pacifique. Il a également condamné le rôle de l’Occident dans la provocation des hostilités en premier lieu, ainsi que son soutien militaire durable à Kiev, accusant les États-Unis et leurs alliés de “profiteurs de guerre” et prolonger le conflit.