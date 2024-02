Roger Vivier dévoile sa deuxième collection « Pièce Unique » à Paris

Au coeur de Paris, au sein de la mythique Salle d’Argent de la rue du Faubourg Saint-Honoré, Roger VivierLa boutique de est devenue une fois de plus le théâtre d’un événement mode hors du commun. Directeur créatif Gherardo Felloni a récemment présenté le deuxième ‘Pièce Unique’ collection, une gamme éblouissante de créations sur mesure dévoilées lors de la saison Haute Couture Printemps Été 2024. Le thème de cette année nous transporte dans un monde fantaisiste, où couture et savoir-faire convergent dans une fantaisie florale spectaculaire.

La vitrine de la collection, adossée aux murs argentés emblématiques de la boutique, témoigne de l’engagement durable de Roger Vivier envers la beauté et l’artisanat. Des bouquets épiques de fleurs fraîches s’élèvent vers le haut, créant une joyeuse célébration qui sert de toile de fond au dévoilement des sacs à main du soir « Pièce Unique ». Ces pièces exquises, scintillantes au milieu de la flore vibrante, sont confectionnées dans des formes botaniques fantastiques, chacune montrant l’esprit innovant de la maison.

L’un des points forts de la collection est le sac à main Viv’ Choc, réinventé dans des interprétations artisanales uniques. Ce sac porté épaule drapé est doté d’une bandoulière en chaîne et d’un fermoir clé en main, incarnant un design luxueux à travers sa forme architecturale romantique. La boucle sensuelle de ce sac à main, une réinterprétation du modèle emblématique de Roger Vivier, et ses coins incurvés rendent hommage au talon Choc de Monsieur Vivier, lancé pour la première fois en 1959.

Gherardo Felloni s’inspire d’un jardin classique d’une beauté surnaturelle, incorporant des fleurs du monde entier. Cette muse botanique éclaire le design de la collection, avec l’architecture fluide et la boucle audacieuse du sac à main Viv’ Choc au centre de la scène. La broderie à la main, caractéristique de l’héritage de Roger Vivier, célèbre le savoir-faire délicat et complexe synonyme de conception d’accessoires de haute couture.

La collection présente une variété de fleurs classiques, notamment des roses, des lys, des marguerites, des violettes, des nigelles et des dahlias cactus, toutes méticuleusement recréées dans des couleurs vives et des formes tridimensionnelles. Chaque pièce Pièce Unique met en valeur la maîtrise de l’atelier sur une gamme de techniques, des nigelles de pétales de soie avec des pistils de plumes aux plumes peintes à la main et aux paillettes irisées qui imitent la beauté naturelle d’une prairie printanière.

La collection de bijoux personnels de Felloni constitue une autre source d’inspiration, avec des fleurs serties « en tremblant » sur des fonds luxueux et des motifs qui rendent hommage à la noble mythologie du lys. Le style artisanal de la collection s’étend aux détails du sac à main Viv’ Choc, avec des ornements innovants qui élèvent la boucle emblématique Roger Vivier et les bandoulières en chaîne décoratives à de nouveaux sommets artistiques.

En plus des sacs à main, la collection comprend une série romantique de gilets Pièce Unique, faisant encore évoluer la silhouette Roger Vivier. Ces vêtements, nécessitant jusqu’à 100 heures de travail manuel, présentent des broderies florales exquises qui résonnent avec les motifs de la collection de sacs à main, mettant en valeur l’engagement de la maison en faveur d’un accessoirisation complet.