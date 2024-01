Roger Penske remporte sa première Rolex 24 à Daytona depuis 1969

DAYTONA BEACH, Floride – Roger Penske a mis fin à une séquence de 54 ans de défaites consécutives aux Rolex 24 à Daytona dimanche lorsque Felipe Nasr a résisté au double vainqueur en titre Tom Blomqvist dans les 45 dernières minutes de la course d’endurance la plus prestigieuse du monde. États-Unis.

La victoire de l’équipe Penske au Daytona International Speedway était la première depuis que « The Captain » a relancé son programme de voitures de sport en 2018, d’abord avec Acura, puis la saison dernière en tant qu’équipe d’usine Porsche à deux voitures. La seule autre victoire globale de Penske à la Rolex a eu lieu en 1969 avec un équipage composé de Mark Donohue et Chuck Parsons, qui avait été transporté par avion la veille de la course parce que le pilote régulier Ronnie Bucknum s’était fracturé le doigt dans un accident de moto.

L’équipe Penske a également remporté la catégorie GT en 1966, mais elle vise la victoire au classement général Rolex depuis 1969.

“Revenir ici et faire rouler les deux voitures pendant 24 heures puis gagner la course, c’est difficile pour moi d’y croire”, a déclaré Penske. “C’est l’une des plus grandes victoires que nous ayons remportées.”

Les pilotes de l’équipe Penske Matt Campbell, Felipe Nasr, Josef Newgarden et Dane Cameron célèbrent leur victoire aux 24 Heures du Rolex à Daytona, la première victoire de Roger Penske dans la course depuis 1969. David Rosenblum/Icône Sportswire

Il a félicité la foule – la plus nombreuse de l’histoire récente de la Rolex – et a félicité l’IMSA pour avoir organisé une course aussi compétitive. Cinq des dix voitures de la catégorie supérieure GTP ont terminé dans le premier tour, et la marge de victoire de Nasr était de 0,0861 seconde.

“Quand nous avons gagné en 1969 avec une Lola, c’était très différent à l’époque”, a déclaré Penske. “Mais quand on pense à aujourd’hui, à la plus grande foule qu’ils ont eue ici pour une course de voitures de sport, juste pour voir la compétitivité, une victoire de [eight-]dixièmes de seconde, c’est incroyable. C’est ce que je dirai.”

L’équipe gagnante était composée de Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell et du vainqueur des 500 milles d’Indianapolis, Josef Newgarden, qui aimerait croire que sa victoire à Indy en mai est ce qui lui a valu un siège dans la Porsche 963 n°7.

“Je viens de me présenter, c’est tout ce que j’ai fait. Porsche et l’équipe Penske ont livré le résultat”, a déclaré Newgarden. “J’étais juste heureux d’être ici. Mais tu dois parler à RP. Je pense qu’il pleurait là-haut sur la tribune.”

La deuxième Penske Porsche a terminé quatrième.

Ce fut un combat jusqu’à la toute fin, en particulier dans les 30 dernières minutes, lorsque Nasr s’est retrouvé à échanger la tête avec Blomqvist, qui pilotait pour le champion en titre de l’IMSA, Action Express Racing. Blomqvist a participé aux deux dernières victoires de Rolex avec Meyer Shank Racing, mais cette équipe a fermé ses portes à la fin de la saison dernière lorsqu’elle a perdu le soutien de son usine, en partie à cause d’une controverse sur la tricherie lors de la victoire de janvier dernier.

La Cadillac n°31, qui avait dominé une grande partie de la course avec la Cadillac de Chip Ganassi Racing, avait besoin de Blomqvist pour clôturer la course car, avec seulement trois pilotes, l’habitué Pipo Derani avait roulé plus de huit heures et était épuisé.

Blomqvist s’est arrêté trois tours plus tôt que Nasr avec environ 75 minutes à jouer et a pu dépasser Nasr pour prendre la tête après que Nasr ait effectué son propre arrêt au stand. Mais Nasr a récupéré son titre sous caution lors du dernier arrêt aux stands, à 44 minutes de la fin, lorsqu’il a battu Blomqvist hors des stands.

Nasr s’est éloigné au redémarrage à 31 minutes de la fin, et même si Blomqvist a réalisé le tour le plus rapide de la course 10 minutes plus tard, il n’a pas pu rattraper Nasr sous le regard de Penske, 86 ans, depuis la tribune des stands. Penske est connu pour rester éveillé pendant les 24 heures de course.

Cette victoire couronne une séquence remarquable pour Penske, le propriétaire d’équipe le plus décoré de l’histoire du sport automobile. Au cours des huit derniers mois, il a remporté un 19e Indy 500 avec la victoire de Newgarden, a remporté deux titres consécutifs de la Coupe NASCAR lorsque Ryan Blaney a gagné en novembre et a célébré ses réalisations lors d’événements de l’industrie début décembre et la semaine dernière. Lui et Newgarden ont été fêtés au Musée Henry Ford dans le Michigan plus tôt cette semaine et ont reçu leur propre réplique des trophées Indy 500.

Cadillac a dominé la majeure partie de la course, mais la voiture Ganassi a été éliminée en raison d’une panne moteur pendant les relais de nuit et Penske a pris la tête à un peu moins de six heures de la fin. Nasr a dépassé Jack Aitken en piste pour prendre la tête et a construit une avance de plus de quatre secondes.

Newgarden demandait depuis des années à Penske de conduire les voitures du Team Penske dans d’autres séries de courses, et il n’était pas certain que la victoire à l’Indy 500 était suffisante pour lui valoir un siège Rolex. Mais il tenait vraiment à ne pas être un obstacle.

“Il s’intègre parfaitement dans l’équipe. Il est facile à vivre et évidemment très expérimenté au sein de l’organisation Penske”, a déclaré Campbell. “Cela rend les choses assez faciles pour lui. C’est bien d’avoir un gars comme lui. Il apporte beaucoup d’expérience de différentes manières. Je sais que venant d’IndyCar, c’est assez différent. Mais il a apporté de nouvelles idées sur la table.”

“Avoir quelqu’un avec son expertise dans un style de course différent nous a vraiment boosté, et il a su très bien s’adapter.”

Newgarden a déclaré que son seul objectif était d’être un ajout positif à l’équipe Porsche.

“Quand je viens travailler avec des gars comme Matt, Felipe ou Dane, j’apprends quelque chose de nouveau et je vois une nouvelle perspective que je n’ai jamais vue auparavant”, a déclaré Newgarden. “Je n’ai pas piloté de voitures de sport aussi souvent, certainement pas autant que ces gars-là. Ils ont donc une façon de voir les choses ou d’aborder les situations très différemment de nous.”

“Je pense que cela peut être vraiment positif. Quand je dis être un additif, cela ne veut pas dire avoir 100 bonnes idées et ils vont toutes les prendre. Mais si vous avez 100 bonnes idées, il peut y en avoir 10 qui sont applicables. , et ce serait un additif. J’ai cette nouvelle perspective. “