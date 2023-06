Roger Payne, vulgarisateur du chant des baleines et défenseur de l’environnement, décède à l’âge de 88 ans

Roger Payne, le scientifique américain qui a stimulé un mouvement mondial de conservation de l’environnement avec sa découverte que les baleines pouvaient chanter, est décédé. Il avait 88 ans.

Payne a fait la découverte en 1967 lors d’un voyage de recherche aux Bermudes lorsqu’un ingénieur de la marine lui a fourni un enregistrement de curieux sons sous-marins documentés tout en écoutant des sous-marins russes. Payne a identifié les tons obsédants comme des chansons que les baleines chantent les unes aux autres.

Il a vu la découverte du chant des baleines comme une chance de stimuler l’intérêt pour sauver les animaux géants, qui disparaissaient de la planète. Payne produira l’album Songs of the Humpback Whale en 1970. Succès surprise, le disque galvanise un mouvement mondial pour mettre fin à la pratique de la chasse commerciale à la baleine et sauver les cétacés de l’extinction. Il reste l’album environnemental le plus vendu de l’histoire.

Payne était conscient dès le départ que le chant des baleines représentait une chance d’intéresser le public à la protection d’un animal auparavant considéré comme une simple ressource, une curiosité ou une nuisance.

Payne est décédé samedi d’un cancer du bassin. Il a vécu à South Woodstock, dans le Vermont, avec sa femme, l’actrice Lisa Harrow. Payne est né à New York et a fait ses études à l’Université Harvard et à l’Université Cornell.

Payne a eu quatre enfants d’un précédent mariage avec la zoologiste Katy Payne, avec qui il a collaboré. Les deux ont utilisé un équipement primitif à la fin des années 1960 pour enregistrer les sons des baleines à bosse, qui chantent parfois leurs chansons étranges et complexes pendant plus d’une demi-heure d’affilée.

L’impact de la découverte du chant des baleines sur le mouvement environnemental naissant a été immense. De nombreux manifestants anti-guerre de l’époque ont pris la défense des animaux et de l’environnement comme une nouvelle cause, et les mots « sauvons les baleines » sont devenus omniprésents sur les sacs fourre-tout et les autocollants pour pare-chocs.

Les chercheurs ont longtemps débattu de la façon dont les baleines à bosse utilisent le chant, mais il est largement admis qu’il s’agit de signaux sexuels que les baleines à bosse mâles utilisent pour tenter d’augmenter leurs possibilités d’accouplement.

« Il m’a fallu du temps pour m’en rendre compte, car si les baleines se répètent, plusieurs minutes s’écoulent souvent avant que la même strophe ne revienne. De plus, il n’y a pas de pause dans leurs chansons. Contrairement aux oiseaux, ils chantent une rivière de sons qui coule encore et encore, parfois pendant des heures », a déclaré Payne au Nautilus Quarterly.

Au fil des ans, les différents chants que chantent différentes espèces de baleines ont donné des indices sur leurs habitudes. Le sifflement du narval peut être un signal d’appartenance à un groupe ou de reconnaissance individuelle. Les rorquals bleus ne chantent que la nuit, lorsqu’ils ne sont pas occupés à chasser le krill, parfois pendant 12 heures d’affilée.

Payne a fondé Ocean Alliance, basée à Gloucester, Massachusetts, en 1971 pour défendre la protection des baleines et des dauphins.