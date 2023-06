Roger Payne, scientifique qui a découvert que les baleines peuvent chanter, décède à 88 ans – Boston News, Météo, Sports

Roger Payne, le scientifique qui a stimulé un mouvement mondial de conservation de l’environnement avec sa découverte que les baleines pouvaient chanter, est décédé. Il avait 88 ans.

Payne a fait la découverte en 1967 lors d’un voyage de recherche aux Bermudes au cours duquel un ingénieur de la marine lui a fourni un enregistrement de curieux sons sous-marins documentés tout en écoutant des sous-marins russes. Payne a identifié les tons obsédants comme des chansons que les baleines chantent les unes aux autres.

Il a vu la découverte du chant des baleines comme une chance de stimuler l’intérêt pour sauver les animaux géants, qui disparaissaient de la planète. Payne produira l’album « Songs of the Humpback Whale » en 1970. Un succès surprise, le disque a galvanisé un mouvement mondial pour mettre fin à la pratique de la chasse commerciale à la baleine et sauver les baleines de l’extinction.

Payne était conscient dès le départ que le chant des baleines représentait une chance d’intéresser le public à la protection d’un animal auparavant considéré comme une simple ressource, une curiosité ou une nuisance. Il a déclaré à Nautilus Quarterly dans une interview en 2021 qu’il avait entendu l’enregistrement pour la première fois dans la salle des machines bruyante d’un navire de recherche et qu’il avait su presque instantanément que les sons étaient en effet des baleines.

« Malgré le vacarme, ce que j’ai entendu m’a bouleversé. Il semblait évident qu’il y avait là enfin une chance d’intéresser le monde à la prévention de l’extinction des baleines », a-t-il déclaré au magazine.

Payne est décédé samedi d’un cancer du bassin. Il a vécu à South Woodstock, dans le Vermont, avec sa femme, l’actrice Lisa Harrow. Les arrangements funéraires n’ont pas encore été faits, a déclaré Harrow.

Payne a eu quatre enfants d’un précédent mariage avec la zoologiste Katy Payne, avec qui il a collaboré. Les deux ont utilisé un équipement primitif à la fin des années 1960 pour enregistrer les sons des baleines à bosse, qui chantent parfois leurs chansons étranges et complexes pendant plus d’une demi-heure d’affilée.

L’impact de la découverte du chant des baleines sur le mouvement environnemental naissant a été immense. De nombreux manifestants anti-guerre de l’époque ont pris la défense des animaux et de l’environnement comme une nouvelle cause, et les mots « sauvons les baleines » sont devenus omniprésents sur les sacs fourre-tout et les autocollants pour pare-chocs.

Les chansons de baleines entreraient dans l’imagination populaire via tout, d’un épisode de 1971 de « The Partridge Family » à un numéro de 1979 de National Geographic qui comprenait un disque flexi avec des extraits de « Songs of the Humpback Whale ». Il reste l’album environnemental le plus vendu de l’histoire.

Payne a fondé Ocean Alliance en 1971 pour défendre la protection des baleines et des dauphins. L’organisation opère à ce jour à Gloucester, Massachusetts. Il a joué un rôle dans les moments décisifs de l’histoire de la protection des baleines, comme l’adoption en 1972 de la loi sur la protection des mammifères marins par le Congrès américain et le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine en 1982 adopté par la Commission baleinière internationale.

Le monde a perdu un géant de la conservation de l’environnement avec la mort de Payne, a déclaré Iain Kerr, directeur général d’Ocean Alliance et collaborateur de longue date de Payne. Payne a pris sa retraite il y a deux ans.

« Il avait une présence et une façon de se connecter aux gens qui les ont amenés à consacrer leur vie à la protection des baleines et de notre planète Terre », a déclaré Kerr.

Payne est né à New York et a fait ses études à l’Université Harvard et à l’Université Cornell, où il a obtenu son doctorat. Au début de sa carrière de biologiste, il a étudié les chauves-souris et les oiseaux.

Il a rencontré Harrow, sa veuve, en 1991 lors d’un rassemblement pour la protection des baleines à Trafalgar Square à Londres. Ils se sont mariés dans les 10 semaines suivant leur rencontre.

« La façon dont son esprit fonctionnait était une joie constante », a déclaré Harrow. « Il cherchait constamment des réponses, à des questions apparemment constantes. »

