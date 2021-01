Lorsque le violoncelliste Yo-Yo Ma avait besoin d’un nouveau quartier général pour son Projet de route de la soie en 2005, Roger Mandle, alors président de la Rhode Island School of Design, a donné à l’organisation une maison sur son campus. Lorsqu’une membre de la famille royale du Qatar cherchait à faire de son pays une destination artistique en 2008, M. Mandle s’est chargé du développement de plus d’une douzaine de musées à Doha. Et lorsque certains en 2016 ont remis en question la nature chimérique d’un musée d’art en démarrage à New Bedford, dans le Massachusetts, M. Mandle a persévéré et – avec sa femme, Gayle Wells Mandle – a réussi à établir le Massachusetts Design Art & Technology Institute. M. Mandle est décédé le 28 novembre à son domicile de Dartmouth, dans le Massachusetts. Il avait 79 ans. Mme Mandle, peintre en techniques mixtes, a déclaré que la cause était le cancer.

«Roger Mandle avait l’âme d’un artiste, le caractère d’un gentleman et la sagesse d’un homme d’État», a déclaré M. Ma dans une interview. M. Mandle a été directeur général et directeur général des musées à la Autorité des musées du Qatar, supervisant le Musée d’art islamique et le Musée d’histoire naturelle du Qatar, entre autres, de 2008 à 2012. En étroite collaboration avec Sheikha al Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani, alors acheteur le plus important du marché de l’art, M. Mandle a organisé la construction de plusieurs musées, dont le Musée national du Qatar, conçu par l’architecte lauréat du prix Pritzker Jean Nouvel. M. Mandle a également supervisé personnellement des installations majeures au Qatar avec des artistes tels que Jeff Koons, Louise Bourgeois, Richard Serra et Takashi Murakami. «Il a aidé à créer une feuille de route pour le développement du programme artistique qatari», a déclaré Edward Dolman, directeur général de la maison de vente aux enchères Phillips, qui a passé trois ans en tant que directeur du bureau du cheikha et a également été directeur général par intérim de Musées du Qatar.

«La grande chose à propos du Qatar à cette époque», a déclaré M. Dolman, «était que vous pouviez expérimenter, et on a beaucoup parlé du rôle des musées.» Earl Roger Mandle est né le 13 mai 1941 à Hackensack, NJ, de Phyllis Key Oberg Mandle, qui travaillait dans la conception de vêtements, et d’Earl Simmons Mandle, un graphiste qui s’est lancé dans l’entreprise familiale de viande. Il a commencé par vouloir être un artiste et s’est spécialisé en peinture au Williams College. Il est passé à l’histoire de l’art et aux études muséales tout en obtenant sa maîtrise en 1967 à l’Institut des beaux-arts de l’Université de New York.

M. Mandle est devenu un expert de la peinture hollandaise du XVIIIe siècle et, en tant que directeur associé du Minneapolis Institute of Art, a organisé une importante exposition sur le sujet. Cette exposition lui a valu l’attention du Toledo Museum of Art dans l’Ohio, où il a passé environ 15 ans, d’abord comme directeur associé puis comme directeur. Il a organisé une grande exposition d’El Greco, l’artiste espagnol du XVIe siècle, qui a attiré des foules record en 1982 et qui, selon le New York Times à l’époque, était «reconnue comme l’exposition la plus importante jamais organisée sur cet artiste».