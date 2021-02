TAMPA, Floride – La NFL reviendra-t-elle à la normale pour la saison 2021?

Roger Goodell n’a fait aucune déclaration à ce sujet jeudi lors de sa conférence de presse annuelle sur l’état de la NFL avant le Super Bowl 55.

« J’aurais aimé connaître la réponse à cela », a déclaré le commissaire de la NFL. «Je pense que l’une des choses que j’ai apprises et que nous avons tous appris, c’est d’essayer de ne pas regarder trop loin à l’avance, car c’est difficile à faire.

Goodell et sa ligue peuvent se consoler dans le fait que malgré les défis de la pandémie, ils ont réussi à réussir une saison complète (sans la pré-saison et le Pro Bowl) qui culmine dimanche avec un match de premier ordre: le légendaire Tom Brady menant le Tampa Bay Buccaneers contre le champion en titre Kansas City Chiefs, déclenché par l’étoile montante Patrick Mahomes.

Sans aucun doute, les protocoles stricts institués par la ligue et la NFL Players Association – et les ajustements en cours de route en raison de plusieurs épidémies – ont fourni des leçons et des perspectives pour la feuille de route à venir.

«Attendez aussi longtemps que possible, préparez-vous aux incertitudes et trouvez des solutions», a déclaré Goodell à propos de l’approche. «Je ne sais pas quand la normale se reproduira, et je ne sais pas si la normale le sera un jour. Je le sais: nous avons appris à évoluer dans un environnement très difficile. Nous avons trouvé des solutions et nous le referons. »

Goodell s’est adressé à un nombre extrêmement limité de journalistes, environ 20, sur une place extérieure à Amalie Arena pour une conférence de presse qui était également accessible aux médias par vidéoconférence. C’était un exemple des types de modifications que la NFL a exécutées tout au long d’une saison où de nombreux matchs ont été joués dans des stades vides. La participation au Super Bowl 55 sera plafonnée à environ 25 000 personnes, y compris les 7 500 travailleurs de la santé de première ligne vaccinés qui ont reçu des billets en tant qu’invités de la ligue.

À l’échelle de la Ligue, la NFL a totalisé 1,2 million de participants, avec des capacités spécifiques limitées par les autorités locales. Alors que la distribution du vaccin se poursuit à travers le pays, Goodell a déclaré qu’il était «beaucoup trop tôt» pour prévoir si la ligue exigerait des vaccinations pour tous les fans assistant aux matchs ou, d’ailleurs, pour tous les joueurs.

«Il est trop tôt pour dire si les vaccins feront partie de la solution», a-t-il déclaré. «Nous nous attendons à ce qu’ils le fassent, nous espérons qu’une grande partie de notre société sera vaccinée d’ici l’été, car c’est dans le meilleur intérêt de notre pays, la santé de notre population. Nous nous adapterons. »

Parmi les nombreux sujets abordés lors de la session de 50 minutes:

Sur le dernier cycle de recrutement des coachs, avec deux coachs de couleur embauchés pour les sept ouvertures: «Ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions et ce n’est pas ce à quoi nous nous attendons pour aller de l’avant», a déclaré Goodell.

Lorsque la NFL a institué la règle Rooney en 2003, il y avait trois entraîneurs en chef noirs – le même nombre avec lequel la ligue se dirigera vers la saison 2021. Gardez à l’esprit que plus de 70% des joueurs de la ligue sont noirs.

Au cours des quatre derniers cycles d’embauche, quatre entraîneurs noirs ont été embauchés pour 27 postes. Goodell a déclaré qu’il aurait des discussions avec les candidats (à la fois ceux embauchés et non embauchés pour les postes de haut niveau) et avec les équipes pour évaluer le dernier cycle de recrutement. Il a souligné l’embauche de trois directeurs généraux noirs et un nombre croissant de coordonnateurs qui sont des personnes de couleur comme des éléments positifs sur lesquels s’appuyer.

«Nous voulons que ce soit un processus naturel», a déclaré Goodell. «Nous voulons que ce soit un processus dans lequel nous pensons que la diversité nous rend meilleurs.»

Sur les accusations de partialité contre les joueurs noirs à la retraite en recevant des avantages du règlement de commotion cérébrale: Goodell a soutenu que l’accord est supervisé par un tribunal fédéral et que la ligue n’est pas impliquée dans la mise en œuvre des revendications de règlement. «De toute évidence, nous travaillerons avec le tribunal. Nous continuerons de voir s’il y a des changements à apporter. Mais ceux-ci seront définis par le tribunal.

Sur la question de savoir si la NFL mettra en œuvre une saison de 17 matchs en 2021, une option gagnée dans la nouvelle convention collective avec la NFLPA qui a été conclue en mars dernier: «Nous envisageons la saison de 17 matchs», a déclaré Goodell. «Il y a encore du travail à faire à ce sujet. Une fois le (Super Bowl) terminé, nous nous concentrerons sur cela. Même si nous avons cette option, nous allons continuer à parler.

La NFL a l’intention de programmer des matchs internationaux en 2021 pour Londres et le Mexique, mais est dans un mode d’attente. Goodell a déclaré qu’un facteur pour abandonner les jeux internationaux en 2020 était l’incapacité de la ligue à instituer ses protocoles de stade dans les différents sites en dehors des États-Unis. «Si à un moment donné nous ne pensons pas pouvoir exécuter cela en toute sécurité, nous ‘ Je vais prendre cette décision », a déclaré Goodell.

Sur les chances de Tampa de décrocher bientôt un autre Super Bowl, étant donné comment la pandémie a anéanti des avantages financiers importants liés à l’organisation du match de cette année: Après Los Angeles et Glendale, en Arizona, les deux prochaines années, le site du match 2024 est indéterminé. La Nouvelle-Orléans accueillera le match 2025. Au-delà de cela, il n’y a aucun autre engagement sur le site du Super Bowl.

«C’est finalement un vote de propriété», a déclaré Goodell, «mais je pense que tout le monde connaît les circonstances uniques auxquelles nous avons été confrontés cette saison. Ils savent également à quel point Tampa a été extraordinaire en travaillant à travers cela. Je pense que ce sera une grande considération dans leur esprit lorsqu’ils s’asseoiront et voteront.