Roger Federer vient de porter une autre des meilleures nouvelles montres Rolex

Au salon Watches & Wonders 2024, les métaux précieux ont dominé la soirée, du moins pour les fans de Rolex. Ceux qui espéraient voir une série de nouvelles montres-outils en acier inoxydable vont devoir retenir leur souffle pendant encore un an, car la Crown a livré une gamme en grande partie incrustée d’or, de platine ou de diamants.

Il y a cependant une exception : une nouvelle version de la bien-aimée GMT-Master II avec une lunette noire et grise. Un nouveau coloris pour la montre de voyage de 70 ans de la marque, qui était immédiatement disponible sur les bracelets Oyster et Jubilee. Et même si elle n’a pas fait tourner les têtes comme l’avait fait la controversée référence « pour gauchers » 126720VTNR en 2022, elle résume ce que Rolex fait de mieux, à savoir une petite version d’un modèle de longue date et très apprécié, qui ne s’éloigne pas trop du mandat de conception d’origine.

Même si je n’ai pas encore vu beaucoup de nouvelles GMT-Master II noires et grises dans la nature, je n’ai pas été surpris d’en voir une apparaître au poignet de Roger Federer lors d’une conférence de presse pour la Laver Cup à Berlin cette semaine. (Clignez des yeux et vous l’aurez manquée – le témoin Rolex porte une montre de luxe différente chaque jour de la semaine.) Elle était là, sur son bracelet Jubilee, dépassant d’une manche alors qu’il s’adressait à la presse et embrassait le capitaine de l’équipe européenne Björn Borg, vainqueur de 11 tournois du Grand Chelem. Le noir et le gris peuvent être difficiles à discerner – ils ne captent pas l’attention comme le coloris rouge et bleu « Pepsi », ou même le rouge et noir « Coca » d’antan – mais ils constituent une version plus subtile de la montre de voyage la plus célèbre au monde.

Maja Hitij/Getty Images

Et félicitations à Fed pour avoir opté pour la version Jubilee. Ce bracelet multi-maillons, lancé en 1945 sur la Datejust alors nouvelle pour célébrer le 40e anniversaire de Rolex, est depuis longtemps une option disponible sur la GMT-Master. (De nos jours, certaines références GMT sont parfois lancées avec l’un ou l’autre bracelet. Le 126710GRNR a été lancé simultanément sur la Jubilee et l’Oyster en avril dernier.) Et même si je pense qu’une GMT-Master II fonctionne bien sur une Oyster, j’aime personnellement le look plus raffiné de la Jubilee sur ce modèle. Il permet de différencier davantage la montre de la Submariner, qui est elle-même emblématique sur l’Oyster.

Federer a bien sûr des Rolls-Royce plus « chics » : la Daytona « Le Mans » en or blanc d’origine et dans une version plus récente en or jaune. Des Day-Date bicolores, des Sky-Dweller en métal précieux, voire des modèles Oyster Perpetual plus simples. Mais la GMT-Master II est une véritable montre-outil et une véritable icône Rolex. Conçue dans les années 1950 pour les équipages de la Pan Am en vol, la montre permet à l’utilisateur de suivre à la fois l’heure locale et l’heure GMT ou l’heure du domicile. Elle a évolué au fil des ans : à l’origine, l’aiguille GMT était rattachée à l’aiguille principale des heures et ne pouvait être lue qu’avec la lunette 12 heures. Aujourd’hui, l’aiguille des heures locales est réglable de manière totalement indépendante, ce qui signifie que la montre peut techniquement afficher trois fuseaux horaires différents. (Sans échelle de 24 heures sur le cadran lui-même, cela est toutefois difficile à calculer à la volée.)

La GMT-Master II est un classique en raison de son utilité, de sa facilité d’utilisation, de son omniprésence et de son esthétique. C’est le genre de montre bien conçue qui ne se démode jamais, quelle que soit la façon dont sa lunette est habillée. Demandez à Fed !

La IWC Portugieser Automatique 42 de Hiroyuki Sanada

Getty Images Avec l’aimable autorisation d’IWC

Un jour avant de remporter un Emmy pour son rôle dans ShogunHiroyuki Sanada a été aperçu au Tea Party télévisé de la BAFTA North America dans la IWC Portugieser Automatic 42 réf. IWC501707. Logée dans un boîtier Armor Gold de 42,4 mm avec un cadran en obsidienne noire, cette grande version de la Portugieser présente un affichage des secondes à 9 heures décalées avec un affichage de la réserve de marche de 7 jours à 3 heures ainsi qu’un affichage de la date à 6 heures. Conçue à la demande d’une paire de grossistes portugais dans les années 1930, l’original Portugais a utilisé un mouvement de montre de poche et un boîtier surdimensionné pour créer une grande montre-bracelet habillée avec la précision d’un chronomètre marin.

La vision de l’heure Omega De Ville de George Clooney

Eric Charbonneau/Getty Images

À la première à Los Angeles de Les loups cette semaine, Clooney a retrouvé son GQ L’acteur vedette Brad Pitt porte sa fidèle Omega De Ville Hour Vision. Bien qu’elle n’ait pas le cachet de la Speedmaster ou l’histoire aquatique de la Seamaster, la Hour Vision est le type de montre élégante vers laquelle on se tourne lorsqu’on porte un ensemble entièrement noir lors d’une première hollywoodienne. Il semble que Clooney porte le même modèle qu’il possède depuis plus d’une décennie : associé à un bracelet noir, il est doté d’un boîtier en acier de 41 mm avec un cadran argenté doté d’une piste horaire rainurée et rhodiée, d’un guichet de date à 3 heures et du mouvement automatique Omega cal. 8500 Co-Axial.

La Grande Complication Royal Oak d’Audemars Piguet de Tom Brady

Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Un autre jour, une autre montre folle au poignet de Tom Brady, super-collectionneur extraordinaire. Celle-ci, une référence 26341ST, est une version déjantée de la Royal Oak avec un calendrier perpétuel, une répétition minutes et un chronographe à rattrapante. (Au cas où un rappel serait nécessaire : un calendrier perpétuel permet de suivre le jour, la date, le mois, l’année bissextile et la phase de lune sans avoir besoin de réglage manuel tout au long de l’année ; une répétition minutes sonne l’heure sur commande ; et un chronographe à rattrapante permet de chronométrer deux événements distincts simultanément.) Elle est également exceptionnellement rare : la référence 26341ST, mesurant 41 mm en acier inoxydable, est limitée à seulement deux exemplaires.

La Zenith Chronomaster Sport Titanium d’Aaron Rodgers

Avec l’aimable autorisation des Jets de New York

Aaron Rodgers est arrivé avec style pour affronter les Titans avec une Zenith Chronomaster Sport Titanium, une version allégée du chronographe à triple compteur de la marque, animé par le légendaire mouvement automatique El Primero. Bien que de nombreuses versions de la montre existent, la version Titanium se distingue par sa légèreté presque impossible à tenir en main, même avec son bracelet en titane assorti. (Il existe une version spéciale à lunette verte en édition limitée de la CS fabriquée en l’honneur de Rodgers, mais il semble que même l’homme lui-même ne puisse résister à l’attrait d’une montre de 105 grammes.) De plus, le cadran gris nickelé à éclats de soleil permet de la différencier quelque peu de la Rolex Daytona, à laquelle les versions originales en acier se ressemblent beaucoup.

BONUS : Montre d’Aviateur Chronographe IWC Édition « Polaris Dawn » de la mission Polaris Dawn

Avec l’aimable autorisation d’IWC Avec l’aimable autorisation d’IWC

Rares sont les marques horlogères qui ont pu tester leurs produits dans l’espace. Et si l’Omega Speedmaster est peut-être la première montre qui vient à l’esprit lorsqu’on imagine un vol spatial habité, c’est une IWC qui a récemment figuré au poignet de l’équipage de la Polaris Dawn. La montre d’aviateur IWC Chronograph Edition « Polaris Dawn » réf. Réf. IW389111, portée par chacun des quatre membres de l’équipage, est une version spéciale, entièrement blanche, de la célèbre montre d’aviateur de la marque devenue montre d’astronaute. Logée dans un boîtier en céramique blanche de 44,5 mm, elle est dotée d’un cadran bleu cosmique avec un affichage chronographe à trois registres ainsi qu’un affichage jour-date. Les quatre exemplaires portés pendant la mission seront vendus aux enchères au profit du St. Jude Children’s Research Hospital plus tard cette année.