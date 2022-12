Roger Federer se souvient d’un incident hilarant lorsqu’il s’est vu refuser l’entrée à Wimbledon

Roger Federer a rappelé une anecdote lorsqu’il n’a pas été reconnu et s’est vu refuser l’entrée à Wimbledon pour avoir omis de produire ses références de membre. L’incident s’est produit plus tôt cette année lorsque Federer, largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, était à Londres pour un rendez-vous chez le médecin et a pensé prendre le thé à Wimbledon où il a remporté huit de ses 20 titres en simple du Grand Chelem.

En apparaissant sur Le spectacle quotidienanimé par Trevor Noah, Federer, qui a annoncé sa retraite plus tôt cette année, a déclaré qu’il avait paniqué pendant un moment après que l’huissier lui ait demandé de produire des informations d’identification valides pour obtenir une entrée à l’intérieur de la salle.

“Le rendez-vous chez le médecin était pris, j’ai regardé la montre et j’ai vu que nous avions deux heures à tuer, alors nous avons pensé que nous pourrions prendre le thé à Wimbledon. Je n’ai jamais vraiment été à Wimbledon quand le tournoi n’a pas lieu, alors j’ai conduit jusqu’à la porte, où les invités entrent généralement. Mon entraîneur était avec moi à ce moment-là, et je suis allé voir la dame de la sécurité en disant : “Je je l’ai.’ Mais je ne l’ai pas fait !”, a déclaré Federer.

Il a poursuivi : « Elle m’a demandé si j’avais une carte de membre… Honnêtement, je ne savais rien sur une carte de membre ; c’est probablement chez moi, quelque part. Je lui ai dit que je n’avais pas la carte mais que je suis membre, et je me demandais simplement comment entrer… Elle m’a dit : ‘Tu peux entrer sur le côté, mais tu dois être membre.’

Finalement, Federer a été reconnu par un autre membre de la sécurité.

“Je suis en panique maintenant, et je me sens tellement mal à ce sujet, mais je la regarde et dis:” J’ai gagné ce tournoi huit fois. S’il vous plaît croyez-moi, je suis membre. Où puis-je entrer ?

«Nous sortons et contournons, sortons de la voiture, et un autre agent de sécurité marche autour de la passerelle et dit:« M. Federer ! Je ne peux pas croire que tu sois là. Pouvons-nous prendre un selfie ? J’ai pensé à faire demi-tour pour faire un signe de la main [the other guard] Je savais que j’étais dedans mais je ne l’ai pas fait!”, a-t-il ajouté.

