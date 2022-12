Roger Federer se souvient comment le gardien de sécurité de Wimbledon a refusé de le laisser entrer après avoir oublié son laissez-passer | Nouvelles du Royaume-Uni

Roger Federer pensait que ses huit victoires en tournoi à Wimbledon seraient suffisantes pour lui faire franchir la porte des visiteurs – mais il a été contrecarré car un agent de sécurité a appliqué une politique “pas de carte, pas d’entrée”.

La star du tennis a tenté de passer sans s’annoncer prendre le thé avec son entraîneur alors qu’il était à Londres pour un rendez-vous chez le médecin.

Mais lorsqu’il s’est rendu à la porte des visiteurs et a demandé comment il pouvait entrer, on lui a demandé à plusieurs reprises sa carte de membre – l’agent de sécurité ne le reconnaissant pas.

La question le laissa perplexe.

Se remémorant l’histoire, il a dit : « Quand tu gagnes Wimbledon, vous devenez membre automatiquement. Et honnêtement, je ne connais pas les cartes de membre, elles sont probablement quelque part chez moi et je viens de voyager, donc je n’en avais aucune idée.

“Je me dis:” Non, je n’ai pas ma carte de membre, mais je suis membre. Je me demande juste où je peux entrer “.”

Le garde est resté insensible à ses appels, a déclaré Federer à l’hôte Trevor Noah sur The Daily Show, le laissant essayer de s’expliquer à nouveau.

“Il y a (généralement) beaucoup de monde, et je viens d’une manière différente. Et c’est la première fois que je suis ici alors que le tournoi n’est pas en cours et je ne sais pas où entrer, alors je vous demande juste encore une fois où je peux entrer.”

Ferderer a déclaré qu’on lui avait dit: “De l’autre côté, mais vous devez être membre.”

“Alors je la regarde une dernière fois et je suis en panique maintenant – et je n’arrive toujours pas à croire que j’ai dit ça parce que je me sens toujours mal à ce sujet – mais je la regarde et je dis:” J’ai gagné ça tournoi huit fois. S’il vous plaît, croyez-moi, je suis membre. Où puis-je entrer? ‘”

L’homme de 41 ans a réussi à entrer par une autre porte après que quelqu’un lui ait demandé un selfie et qu’un autre agent de sécurité l’ait reconnu.

Il a plaisanté: “J’ai pensé à aller de l’autre côté et à donner une vague dans laquelle j’étais, mais je ne l’ai pas fait.”

Federer a remporté 20 tournois du Grand Chelem, dont huit titres à Wimbledon. Il a dit qu’il ne se vantait jamais normalement de ses titres, il avait donc une fraction de seconde de doute quant à savoir s’il avait gagné sept ou huit fois.

Le grand tennis suisse a annoncé sa retraite en septembre.

À l’époque, il avait déclaré qu’il “doit reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière de compétiteur”.

“Les trois dernières années m’ont présenté des défis sous la forme de blessures et de chirurgies.

“J’ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps et le message qu’il m’a adressé ces derniers temps a été clair.”