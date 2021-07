Roger Federer se retire des Jeux Olympiques de Tokyo en raison d’une blessure au genou | Actualités Tennis

Roger Federer ne participera pas aux Jeux Olympiques

Roger Federer s’est retiré des Jeux Olympiques de Tokyo en raison d’un revers avec son genou.

Le joueur de 39 ans a fait cette annonce mardi après-midi et a déclaré qu’il prévoyait de revenir sur le circuit ATP plus tard dans l’année après des travaux de réhabilitation.

Federer a remporté une médaille d’argent en simple à Londres 2012 et une médaille d’or en double avec Stan Wawrinka en 2008, cependant, après deux opérations au genou en 2020, son corps n’est pas au bon endroit pour une autre candidature à une médaille olympique.

« En raison de la saison sur gazon, j’ai malheureusement subi un revers avec mon genou et j’ai accepté que je devais me retirer des Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Federer sur les réseaux sociaux.

« Je suis très déçu, car cela a été un honneur et un point culminant de ma carrière à chaque fois que j’ai représenté la Suisse.

« J’ai déjà commencé la rééducation dans l’espoir de revenir sur la tournée plus tard cet été. Je souhaite bonne chance à toute l’équipe suisse et je m’enracinerai fort de loin. Comme toujours, Hopp Schwiz! »

Federer rejoint un certain nombre d’autres joueurs masculins qui ne participeront pas à l’événement, qui débutera le samedi 24 août et se jouera à huis clos.

Avant Wimbledon, Rafael Nadal a pris la décision de se retirer des championnats ainsi que des Jeux olympiques afin d’essayer de prolonger son temps de jeu.

« L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux », a déclaré Nadal. « C’est-à-dire concourir au plus haut niveau et continuer à se battre pour ces objectifs professionnels et personnels au plus haut niveau de compétition. »

Nick Kyrgios a également annoncé son retrait en fin de semaine dernière, et Dominic Thiem ne sera pas là non plus en raison d’une blessure au poignet droit.

Andy Murray participera à ses quatrièmes Jeux olympiques cet été

Le Britannique Andy Murray a cependant été sélectionné pour l’équipe GB et cherchera à défendre le titre en simple qu’il a remporté en 2012 et 2016.

Le récent champion de Wimbledon, Novak Djokovic, n’a pas précisé sa décision, mais a déclaré qu’il était déçu d’apprendre que les spectateurs ne seraient pas présents aux Jeux.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle », a-t-il déclaré à propos de la compétition se déroulant devant des tribunes vides. « J’ai reçu cette nouvelle hier ou il y a deux jours. C’était vraiment décevant à entendre.

« J’ai aussi entendu dire qu’il allait y avoir beaucoup de restrictions au sein du village. Vous ne pourriez peut-être pas voir d’autres athlètes jouer en direct. Je ne peux même pas avoir mon stringer qui est une partie très importante de mon équipe. Je peux ‘ Je n’ai pas de stringer, je suis également limité dans le nombre de personnes que je peux accueillir dans mon équipe.

« Je vais devoir y réfléchir. Pour le moment, comme je l’ai dit, mon plan était toujours d’aller aux Jeux Olympiques. Mais pour le moment, je suis un peu divisé. C’est un peu 50/50 à cause de ce que j’ai entendu au cours des deux derniers jours. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android