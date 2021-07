Roger Federer se retire des Jeux olympiques de Tokyo avec un « recul au genou »

Roger Federer a annoncé mardi qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir subi un revers avec son « genou » lors de la saison sur gazon. Federer faisait partie de l’équipe de Suisse pour les Jeux olympiques, qui sont prévus du 23 juillet au 8 août. Federer a rejoint Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams, Simona Halep, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka et d’autres, qui se sont tous retirés du méga-événement dans la capitale du Japon.

« Au cours de la saison sur gazon, j’ai malheureusement subi un revers avec mon genou et j’ai accepté que je devais me retirer des Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis très déçu, car cela a été un honneur et un point culminant de ma carrière à chaque fois que j’ai représenté la Suisse.

«J’ai déjà commencé la rééducation dans l’espoir de revenir sur la tournée plus tard cet été. Je souhaite bonne chance à toute l’équipe suisse et je m’enracinerai fort de loin. Comme toujours, Hopp Schwiz! » Federer a posté sur Instagram.

Federer a été éliminé par le Polonais Hubert Hurkacz en quarts de finale de Wimbledon en deux sets. Ce fut l’une des pires défaites de Federer lors du tournoi, perdant le dernier set 6-0.

Federer, qui aura 40 ans le mois prochain, s’était retiré de Roland-Garros après avoir atteint le quatrième tour alors qu’il visait Wimbledon.

Il a montré des signes de son meilleur lors de sa course aux quarts de finale, mais s’est incliné docilement, s’inclinant 6-3, 7-6 (7/4), 6-0 contre le Polonais Hurkacz.

Cette défaite a suscité des discussions parmi les fans et les experts se demandant si le huit fois vainqueur de Wimbledon prendrait sa retraite, Federer déclarant qu’il « ne savait pas » si sa carrière à Wimbledon était terminée.

(Avec entrées AFP)

