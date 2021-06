Roger Federer se retire de Roland-Garros 2021 bien qu’il ait atteint le quatrième tour

Roger Federer s’est retiré de Internationaux de France 2021 après une victoire exténuante en quatre sets contre Dominik Koepfer au troisième tour samedi soir. Federer avait déclaré après le match qu’il n’était pas sûr de pouvoir jouer davantage. Il a dit qu’il écouterait son corps et prendrait sa décision. Federer a également remporté une victoire difficile au deuxième tour contre Marin Cilic, ce qui lui a beaucoup coûté. Samedi soir, il a joué dans la session nocturne nouvellement introduite, qui se joue à huis clos. Après deux bris d’égalité dans le premier et le deuxième set, Federer avait l’air d’avoir du mal dans le troisième set avant de se faufiler. Même dans le quatrième set, il l’a pris 7-5.

« Après des discussions avec mon équipe, j’ai décidé que je devais me retirer de Roland-Garros aujourd’hui », a déclaré le joueur de 39 ans. « Après deux chirurgies du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et assurez-vous que je ne me pousse pas trop vite sur la voie de la récupération. Je suis ravi d’avoir eu trois matches à mon actif. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain. «

Federer a clairement indiqué qu’il restait concentré sur le neuvième titre à Wimbledon et qu’il voulait se concentrer sur la saison sur gazon. Pour le même, il a pris la décision de ne pas stresser son corps à Paris.

Federer, 20 fois vainqueur du titre du Grand Chelem, qui aura 40 ans dans deux mois, s’est battu pendant trois heures et demie jusqu’à 12h45 dimanche matin pour atteindre les 16 derniers avec un 7-6 (5), 6- 7 (3), 7-6 (4), 7-5 victoire sur Dominik Koepfer, 59e.

Il devait revenir sur le terrain lundi pour affronter Matteo Berrettini pour une place en quarts de finale.

Cependant, après avoir subi deux chirurgies du genou en 2020, la star suisse avait admis qu’il y avait des doutes quant à sa capacité à s’en sortir.

Federer ne joue que son troisième tournoi depuis l’Open d’Australie de l’année dernière et a toujours dit que Wimbledon était son objectif principal.

Il devrait également jouer le tournoi d’échauffement sur gazon à Halle à partir du 14 juin, le lendemain de la fin de Roland-Garros.

Federer, qui a fait ses débuts à Roland-Garros en 1999 et a été champion en 2009, jouait pour la première fois une session nocturne lors de son troisième tour.

Cependant, le court Philippe Chatrier, presque vide, d’une capacité de 15 000 places, était étrangement silencieux en raison d’un couvre-feu Covid-19.

Il est probable qu’il s’agissait de la dernière apparition de Federer au tournoi. Son retour cette année n’était que sa deuxième participation depuis 2015.

« Le tournoi de Roland Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un combat incroyable hier soir », a déclaré Guy Forget, le directeur du tournoi.

« Nous étions tous ravis de revoir Roger à Paris, où il a disputé trois matches de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour le reste de la saison. »

Après avoir remporté son match, Federer a déclaré qu’il se rythmait dans son rétablissement.

« Tous les matches que j’ai joués depuis la blessure sont des informations pour le reste de la saison », a-t-il ajouté.

« Cela me fait grand plaisir de pouvoir jouer 3h30 à haut niveau contre un très bon joueur. Cela montre que je suis sur la bonne voie. »

Sa performance a remporté des critiques élogieuses de la part de ses rivaux après le match à la télévision.

« Je ne suis pas du tout dérangé par le résultat de ce match », a tweeté le Britannique Andy Murray, ancien numéro un mondial et triple vainqueur majeur.

«Le simple fait de voir Federer à 39 ans après 2 chirurgies du genou jouer dans un stade vide à 0h30 et se faire virer est une source d’inspiration pour moi. Fais ce que tu aimes. »

