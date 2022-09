Roger Federer se prépare pour son dernier match de compétition – ce qu’il a fait pour le tennis est sans égal | Jacquie Beltrão | Nouvelles du Royaume-Uni

Le dernier match de Roger Federer – un moment où le tennis espérait ne jamais arriver – aura lieu plus tard à l’O2 de Londres lors de la Laver Cup.

C’est un tournoi qu’il a créé avec son agent pour honorer son idole, Rod Laver.

Peut-être que maintenant il devrait le renommer à l’avenir… après lui-même.

Sur le papier, statistiquement, il ne peut peut-être plus être qualifié de plus grand de tous les temps, son total de 20 titres du Grand Chelem a été dépassé à la fois par Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Image:

Federer a remporté huit titres à Wimbledon, le plus récent en 2017. Photo : AP



Cependant, ce qu’il a fait pour le jeu est sans égal – la façon dont il a joué le jeu est sans égal.

Sa place dans l’histoire est cimentée. Le tennis n’oubliera jamais Roger Federerpeu importe ce qui se passe à l’avenir.

Premièrement, il y a la beauté de la façon dont il a joué. Le jeu de jambes d’un danseur, des coups fluides et sans effort, le revers à une main de la rapière, la puissance facile de son coup droit et la ruse de son service – sans parler de son habileté au filet et de son intelligence sur le terrain.

Aucun coup n’a jamais semblé trop difficile, exécution le plus souvent 10 sur 10.

Au sommet de ses pouvoirs, Roger avait-il réellement une faiblesse ? Il semblait toujours trouver un moyen de gagner à moins qu’un autre des «quatre grands» ne l’arrête.

Image:

Photo : AP



Un photographe a plaisanté en disant qu’il avait essayé pendant 10 ans d’obtenir une photo troublée de Roger, mais il ne l’a jamais fait.

Cool sous pression, toujours impeccablement tourné, à peine un cheveu déplacé sous le bandeau parfait, pas étonnant que le All England Club l’aime. Mais alors tout le monde l’aimait.

Image:

Federer et l’un de ses rivaux de longue date Rafael Nadal assistent à une conférence de presse avant la Laver Cup



Un adolescent capricieux qui lance des raquettes

Il est difficile d’imaginer qu’il était autrefois un adolescent erratique et capricieux, car Roger, devenu adulte, semblait toujours en contrôle. Les fans ont adoré ça – il n’y a jamais eu d’explosion sur le terrain, une scène embarrassante.

Beaucoup agitaient des drapeaux suisses et applaudissaient Roger même s’ils n’étaient pas suisses, tel était l’effet qu’il avait.

Outre l’art avec lequel il joue le jeu, le tennis manquera ce qu’il a fait pour le sport en dehors du court. Généreux de son temps envers les fans et les médias, les conférences de presse ont été menées en trois exemplaires – anglais, français et suisse allemand.

Avant Wimbledon, il donnait quelque chose à tous les équipages, ayants droit et non ayants droit. Une réponse de Roger en valait cinq pour tout le monde, il adorait parler.

Je doute qu’il soit jamais arrivé à l’heure au dîner des champions de Wimbledon. Il serait toujours là, au sous-sol du Club, dans le noir, parlant à des gens comme moi à 9 ou 10 heures du soir. Profitant de revivre son dernier triomphe à Wimbledon.

Même après sa huitième victoire à 35 ans, en 2017, il était toujours enthousiasmé par le processus. Il a juste apprécié ses victoires et tout le monde autour de lui aussi.

Un au revoir parfait

Une fois, on m’a demandé de lui poser une question sur la course à la voile de l’America’s Cup parce que Sky Sports la couvrait et que l’équipe suisse était en tête.

Je ne m’attendais pas à ce qu’il dise grand-chose mais, bien sûr, Roger a eu une anecdote : « Histoire amusante, je m’entraîne à Dubaï et eux aussi et je les ai vus en route pour l’entraînement un jour et ils m’ont invité à les rejoindre sur leur bateau, alors je l’ai fait.

“Très vite, j’ai eu besoin de faire pipi et j’ai demandé où étaient les toilettes et ils ont pointé la mer – je ne m’attendais pas à ça sur un bateau aussi cher !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:56

Federer admet “qu’il y a eu des larmes”



Il est normal que le dernier match de Roger soit en tant que partenaire de double de son plus grand rival Rafa Nadal. Il a plaisanté en disant que Rafa était responsable parce que cela faisait si longtemps qu’il n’avait pas joué.

Son genou gênant, qui l’a tenu à l’écart du tennis depuis Wimbledon 2021, appelle enfin le temps sur l’un des plus grands du sport de tous les temps.

Il n’avait jamais prévu de prendre sa retraite à la Laver Cup, qui ressemble un peu à la Ryder Cup mais pour le tennis – l’Europe contre le reste du monde – mais il dit que son genou n’est plus à la hauteur des matchs en simple.

Image:

(LR) Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal de l’équipe européenne



Et c’est une façon tellement fédériste de tirer sa révérence : ses rivaux de longue date seront dans la même équipe que lui une dernière fois, Rafa, Andy Murray, et bien sûr Novak Djokovic.

Les joueurs qu’il a inspirés à de grandes choses eux-mêmes. Des joueurs qui ont partagé certains de leurs plus grands moments sur le terrain avec lui de l’autre côté du filet. Les quatre ont remporté 66 titres du Grand Chelem entre eux.

Rafa, Djokovic et Murray peuvent partager les adieux de Federer, faire partie du moment sportif historique et mettre un bras autour de ses épaules s’il devient émotif (et il le fera).

En ce qui concerne les adieux, c’est à peu près parfait.