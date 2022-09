Roger Federer salue la “grâce” de la reine Elizabeth II alors que Pelé salue “l’héritage”

Roger Federer a salué la reine Elizabeth II pour son “élégance” et sa “grâce” alors que le monde du sport s’arrêtait pour rendre hommage au monarque britannique décédé jeudi à l’âge de 96 ans.

Les événements sportifs en Grande-Bretagne prévus vendredi, notamment le test de cricket et le championnat européen de golf PGA, ont été annulés en signe de respect.

Les chefs des courses de chevaux britanniques ont également appuyé sur le bouton de pause alors que les hommages affluaient pour le défunt monarque britannique du monde sportif.

“Je suis profondément attristé par le décès de Sa Majesté Royale”, a tweeté Federer qui a rencontré la reine lors de sa visite à Wimbledon en 2010.

Federer est huit fois champion de Wimbledon.

« Son élégance, sa grâce et sa fidélité à son devoir vivront dans l’histoire. Je voudrais adresser mes pensées et mes condoléances à toute la famille royale et à la Grande-Bretagne.

La légende du tennis et double champion de Wimbledon, Rafael Nadal, a tweeté ses « condoléances les plus respectueuses, les plus sincères et les plus profondes ».

Le grand footballeur brésilien Pelé était parmi d’autres stars du sport qui ont rendu hommage.

“Je suis un grand admirateur de la reine Elizabeth II depuis la première fois que je l’ai vue en personne, en 1968, lorsqu’elle est venue au Brésil pour témoigner de notre amour pour le football et faire l’expérience de la magie d’un Maracana plein à craquer”, a-t-il tweeté.

« Ses actes ont marqué des générations. Cet héritage durera pour toujours.

L’England and Wales Cricket Board (ECB) a déclaré que le match de vendredi entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud lors du troisième test à l’Oval de Londres n’aurait pas lieu.

La première journée de jeudi à Londres s’est déroulée sans qu’une balle ne soit jouée. La série de trois matchs est verrouillée à 1-1.

Le jeu au championnat PGA à Wentworth, près de Londres, a été suspendu jeudi soir lorsque la nouvelle de la mort du monarque a été annoncée et il a été confirmé plus tard qu’il n’y aurait pas de jeu vendredi.

Le Tour de Grande-Bretagne à vélo, qui devait se terminer dimanche sur l’île de Wight, a été entièrement annulé après la cinquième étape de jeudi.

La défaite 1-0 à domicile de Manchester United en Ligue Europa contre la Real Sociedad s’est déroulée jeudi, mais une minute de silence a été respectée avant le coup d’envoi et les joueurs portaient des brassards noirs.

La Ligue anglaise de football a annoncé le report des deux matches programmés de vendredi, ajoutant “une décision concernant le reste des matches programmés de ce week-end sera prise après un examen des directives officielles de deuil”.

Course en deuil

Il a été signalé qu’une réunion des organes directeurs de divers sports était prévue vendredi matin, au cours de laquelle les responsables définiront les directives du gouvernement sur la période officielle de deuil de 10 jours.

Il est entendu que les chefs sportifs seront laissés à leur propre jugement concernant l’organisation des événements.

La British Horseracing Authority a déclaré que le sport était en deuil pour la reine, qui a montré une passion intense pour la course tout au long de sa vie.

“Sa Majesté a été l’un des supporters les plus grands et les plus influents de l’histoire des courses de chevaux”, a déclaré la BHA.

« Sa passion pour la course et le cheval de course a brillé tout au long de sa vie ».

La déclaration de la BHA a ajouté: “Il est donc juste que toutes les courses soient suspendues pour aujourd’hui et demain alors que nous commençons à pleurer le décès de Sa Majesté et à nous souvenir de sa vie extraordinaire et de sa contribution à notre sport et à notre nation.”

“Groyablement manqué”

L’ancien capitaine de l’Angleterre et actuel président de World Rugby, Bill Beaumont, a tweeté: “Sa Majesté la reine restera dans les mémoires comme un monarque visionnaire très aimé, qui se souciait profondément de tous les peuples sous son règne et était un fervent partisan du sport et de son pouvoir de unir les communautés.

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, a déclaré que la reine avait fait preuve “d’un leadership, d’une grâce, d’une sagesse et d’un courage exceptionnels”.

“Je n’oublierai jamais son engagement total envers le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012”, a déclaré Coe.

“Elle a été une source de continuité et de réconfort, et elle nous manquera tous beaucoup.”

La United States Tennis Association a organisé « un moment de silence à l’US Open de New York juste avant le début des demi-finales féminines.

Un message sur Twitter de Wimbledon, où la reine était auparavant mécène, disait: “Nous souhaitons exprimer notre plus profonde sympathie et nos plus sincères condoléances à la famille royale à l’occasion du triste décès de Sa Majesté la reine.”

La Ligue nationale de hockey (LNH) d’Amérique du Nord a publié des images de la mise au jeu cérémonielle de Queen’s lors d’un match de 2002 entre les Canucks de Vancouver et les Sharks de San Jose.

