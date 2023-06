Le grand tennisman Roger Federer a qualifié Andy Murray de « spécial » et espère que le double champion de Wimbledon pourra remonter le temps au All England Club cet été.

Le triple champion du Grand Chelem de 36 ans, qui a ressuscité sa carrière après une chirurgie de resurfaçage de la hanche, a choisi de sauter des tournois pendant la saison sur terre battue dans le passé pour se concentrer sur l’herbe.

L’Écossais a remporté le mois dernier la couronne du Challenger Tour d’Aix-en-Provence de deuxième niveau, mais a subi des sorties précoces à Monte Carlo, Madrid, Rome et Bordeaux avant de se retirer de l’Open de France.

Murray s’est ensuite dirigé vers le Queen’s Club après avoir remporté des titres consécutifs sur gazon au Trophée de Surbiton et à l’Open de Nottingham, mais une sortie au premier tour d’Alex de Minaur a mis fin à ses espoirs d’obtenir un classement à Wimbledon, qui va de 3-16 juillet.

Federer, aujourd’hui à la retraite, qui a remporté 20 tournois majeurs dont huit titres au All England Club, se dit un « grand fan » de Murray,

« Andy est un homme spécial et je suis très heureux qu’il puisse encore jouer. Il adore ça », a déclaré Federer lors d’un voyage à Londres.

« Il adore vraiment ça. Avec toutes les complications qu’il a eues avec sa hanche, c’est incroyable de voir qu’il va toujours et je pense que nous devrions tous lui donner comme, une bonne salve d’applaudissements si vous voulez, parce que ce qu’il traverse et ce qu’il réalise avec ce qu’il a traversé est incroyable.

« Assez drôle, il vient de gagner un Challenger, à Surbiton. J’ai joué ça en 99, perdu en demi-finale. Et il a gagné la même semaine que Novak [Djokovic] est arrivé à cet incroyable record de 23 Grands Chelems, qui mérite aussi tant de respect.

« Donc, je suis aussi un grand fan d’Andy et je lui souhaite tout le meilleur pour Wimbledon car c’est sa meilleure surface dans mon esprit, surtout de nos jours.

« J’espère donc qu’il remportera de très nombreuses manches à Wimbledon dans quelques semaines. »

Murray lui-même pense qu’il peut encore le mélanger avec de nombreux joueurs têtes de série à Wimbledon.

« Oui, je pense que oui », a-t-il déclaré au Queen’s Club. « Vous savez, évidemment l’herbe, il y a moins de joueurs qui sont probablement à l’aise sur la surface que sur la terre battue et les terrains durs.

« Vous savez, certains des joueurs têtes de série ne sont peut-être pas très à l’aise sur le gazon, alors il y a des tirages qui sont meilleurs que d’autres. »

Enqvist et Philippoussis saluent « l’incroyable » Murray

Le Suédois Thomas Enqvist espère que Murray pourra rester en bonne santé et continuer à jouer encore un moment





Le Suédois Thomas Enqvist, qui a remporté un total de 19 titres en simple au cours de sa carrière, a été impressionné par la « passion » de Murray pour le jeu après l’avoir vu jouer au Challenger d’Aix-en-Provence.

« J’espère vraiment que ce ne sera pas son dernier Wimbledon », a déclaré l’ancien finaliste de l’Open d’Australie. « C’est un champion incroyable avec tout ce qu’il a accompli, mais j’aime aussi tout chez ce gars.

« Je suis allé le voir en France et c’est tellement agréable de voir la passion qu’il a pour le jeu. L’effort de travail qu’il a mis et la façon dont il s’entraîne avant les matchs. C’est un gars qui a presque tout gagné, un incroyable carrière, vous voyez à quel point il travaille dur, il joue de mieux en mieux.

« Le gazon est une surface sur laquelle il est très, très bon, donc s’il peut rester en bonne santé et prendre un bon départ, il sera intéressant de voir comment il s’en sortira. »

Mark Philippoussis sent que le mouvement de Murray revient là où il était il y a des années





L’ancien finaliste de Wimbledon, Mark Philippoussis, a également eu son mot à dire sur Murray, et pense qu’il a une « mentalité de champion » pour vouloir jouer sur le Challenger Tour de niveau inférieur afin d’obtenir une action de match compétitive.

« Ce mec est incroyable, il adore ça là-bas [on the court]. Il a fait tout ce qu’il y a – Coupes Davis, tournois du Grand Chelem, médailles d’or », a déclaré l’Australien.

« Il est là-bas parce qu’il aime ça et qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer à ce sujet. Il veut obtenir ces matchs avant Wimbledon et c’est la mentalité d’un champion. J’aime le regarder et [from watching recent highlights]on dirait que son mouvement est là où il était il y a des années. »

