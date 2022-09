Roger Federer retient ses larmes alors qu’il joue le dernier match de sa carrière de tennis professionnel | Nouvelles du Royaume-Uni

La légende du tennis Roger Federer a refoulé ses larmes après avoir joué le dernier match de sa carrière à l’O2 de Londres.

La star sportive a mis fin à sa carrière de tennis professionnel à 41 ans avec une défaite en double, alors qu’il jouait aux côtés de son rival de longue date Rafael Nadal dans la Laver Cup.

Visiblement ému, il a rendu hommage à sa femme Mirka et s’est déclaré “heureux et pas triste”.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises a annoncé la semaine dernière qu’il se retirerait du tennis de compétition avec un dernier match à la compétition de style Ryder Cup qui était son idée originale.

Londres était la destination de la cinquième édition de la Laver Cup, la ville de certains des plus grands triomphes de Federer, mais la superstar suisse ne pouvait pas ajouter une victoire de plus à son illustre CV.

Photo : AP



Roger Federer, à droite, et Rafael Nadal, de l’équipe européenne, réagissent lors de leur match de double de la Laver Cup. Photo : AP



Le duo de l’équipe mondiale Jack Sock et Frances Tiafoe a prouvé les méchants de la pantomime avec une victoire 4-6 7-6 (2) 11-9 au 02, mais c’était toujours une fête pour le joueur de 41 ans.

Federer a profité d’un long câlin avec l’ancien partenaire d’entraînement Nadal à la fin du match avant de recevoir une dernière ovation debout par une foule à guichets fermés malgré le fait que l’horloge était bien au-delà de minuit vendredi.

“On s’en sortira”

“Nous allons nous en sortir d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Federer sur le terrain.

“Écoutez, ça a été une journée merveilleuse. J’ai dit aux gars que j’étais heureux, je ne suis pas triste. C’est génial d’être ici et j’ai aimé attacher mes chaussures une fois de plus.

“Tout était la dernière fois. Assez drôle avec tous les matchs, être avec les gars et avoir de la famille et des amis, je n’ai pas ressenti autant de stress même si je sentais que quelque chose allait se passer pendant le match. Je suis tellement content d’avoir J’ai réussi et le match était super. Je ne pourrais pas être plus heureux.

“Bien sûr, jouer avec Rafa dans la même équipe, avoir tous les gars ici, les légendes, Rocket (Rod Laver), Stefan Edberg, merci.

“Cela ressemble à une célébration pour moi. Je voulais me sentir comme ça à la fin et c’est exactement ce que j’espérais, alors merci.

“Ça a été un voyage parfait et je recommencerais…”

Une ère capitale du tennis touche à sa fin

Federer a dû retenir ses larmes avant de remercier sa femme Mirka, qui l’a vu se battre à travers une succession d’opérations au genou avant d’admettre finalement sa défaite dans sa quête pour revenir la semaine dernière.

Lire la suite:

Roger Federer se prépare pour son dernier match de compétition

Federer annonce sa retraite après avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem

Un Roger Federer ému de Team Europe embrasse sa femme Mirka et leurs enfants. Photo : AP



Son genou droit réparé chirurgicalement – ​​la dernière des trois opérations est survenue peu de temps après une défaite en quarts de finale de Wimbledon en juillet 2021, qui sera son dernier match officiel en simple – ne le laisse pas en forme pour lui permettre de continuer.

Il a ajouté: “Merci à tous. J’ai eu tellement de gens qui m’encouragent et vous les gars ici ce soir signifiez le monde.

“Ma femme m’a tellement soutenu… elle aurait pu m’arrêter il y a très, très longtemps, mais elle ne l’a pas fait. Elle m’a permis de continuer et de jouer, alors merci. Elle est incroyable.”

Sa retraite arrive juste après Serena Williams reçoit un accueil émouvant à l’US Openune indication qu’une ère capitale du tennis tire à sa fin.