Roger Federer remplit une “promesse rose” faite il y a cinq ans à un enfant de 6 ans

Le grand tennisman Roger Federer a tenu une promesse faite à son jeune fan, il y a cinq ans. Le geste du joueur suisse pour le petit garçon devient désormais viral.

Le garçon de 11 ans nommé Izyan Ahmed (surnommé Zizou) était de la tête aux pieds dans le bonheur lorsqu’il a vu la légendaire star du tennis Federer devant lui sur le court de tennis.

Zizou a été appelé à Zurich pour un programme de formation, mais il n’avait aucune idée de ce qui allait se passer pour lui. Derrière le programme d’entraînement, il y avait la “Pinky Promise” faite à Zizou par Federer, il y a cinq ans.

En 2017, lors d’un événement, Zizou, alors âgé de six ans, a demandé à Federer : “Pouvez-vous s’il vous plaît continuer à jouer pendant huit, neuf ans pour que je puisse vous jouer quand je deviendrai pro ?”

“Oui!” s’exclama Federer. Ahmad a de nouveau demandé: “Est-ce une promesse?”

“Pinky promise”, a déclaré la légende avec un sourire.

Cinq ans plus tard, la star suisse a appelé le petit garçon et son entraîneur à Zurich. On les a fait asseoir à une table où le petit garçon s’est étonné que l’homme du restaurant connaisse son nom. De plus, le membre du personnel du restaurant a dit à Zizou qu’une dame voulait le rencontrer car elle est une grande fan de lui.

La femme est arrivée et a révélé qu’elle portait un t-shirt avec le visage de Zizou dessus. La dame a posé pour un selfie avec lui, puis Zizou entend un groupe d’enfants scander son nom.

Ce fut une énorme surprise pour le garçon, qui n’avait aucune idée que Federer regardait chacun de ses mouvements.

Les membres du staff ont ensuite emmené Zizou sur terre battue et ont révélé la plus grosse surprise de la journée : « Tous les jeunes te regardent jouer enfin contre un adversaire digne. Voici votre surprise.

À ce moment-là, Zizou reçoit la meilleure surprise de sa vie lorsque la star du tennis entre. Le petit fan est vu surpris et sans voix. Federer et Zizou ont ensuite joué quelques coups avec un groupe de jeunes tenant des pancartes indiquant “Zizou”.

La légende a également été vue en train de passer des compliments au petit pendant le match.

Après leur jeu amical, les deux ont été vus en train de savourer des pâtes mais sans révéler les scores. La vidéo se termine ensuite par une photo de groupe de Federer assis avec tous ses petits fans.

*L’événement a été organisé en partenariat avec l’entreprise alimentaire italienne Barilla et la vidéo a également été partagée par eux sur leur chaîne Youtube.*

