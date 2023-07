Roger Federer rejoint Chris Martin de Coldplay sur scène pour une performance surprise à Zurich

Juste avant le début de Wimbledon 2023, Roger Federer, récemment retraité et champion du Grand Chelem à 20 reprises, a surpris les fans partout en montant sur scène avec le groupe de rock britannique Coldplay pour interpréter une chanson lors du concert du groupe à Zurich, en Suisse, samedi.

Coldplay a invité une grande variété d’invités spéciaux à les rejoindre sur scène au cours de l’année écoulée lors de leur tournée mondiale massive « Music of the Spheres ». Des artistes allant de Lupe Fiasco à Craig David, Lauren Mayberry et Bruce Springsteen de Chvrches ont rejoint Coldplay lors d’un segment spécial qui se déroule sur une petite scène satellite au milieu du sol du stade.

Mais samedi au Stadion Letzigrund de Zurich, la superstar suisse du tennis est revenue sous les projecteurs lorsqu’il s’est blotti avec le groupe dans les coulisses.

Les médias sociaux étaient en effervescence, les fans partageant avec impatience leurs pensées et leurs émotions en voyant leur star de tennis préférée partager la scène avec l’un des groupes les plus populaires au monde.

Dans une vidéo publiée par Coldplay sur Instagram, le leader du groupe Chris Martin est vu en train de présenter l’as du tennis suisse comme « un membre original du groupe qui a quitté le groupe et est devenu le plus grand joueur de tennis de tous les temps ».

Martin a ensuite poursuivi en disant que « le groupe est de retour », avant que Federer ne les rejoigne, jouant du shaker, devant le public de son pays d’origine pour une version très spéciale de « Don’t Panic » du premier album du groupe en 2000, Parachutes. .

À un moment donné pendant la chanson, Martin a demandé au reste du groupe de se taire et a exhorté Federer à continuer son solo de shaker.

Federer a également publié des photos de la performance et de toute l’expérience sur Instagram en l’appelant « l’aventure d’une vie ». Il a également posté des photos avec sa femme, Mirka, et les membres du groupe hors scène.

Federer a pris sa retraite l’année dernière après avoir remporté huit fois le simple masculin de Wimbledon, un record que Novak Djokovic pourrait tenter de battre cette année. Djokovic est actuellement un devant Rafael Nadal blessé – et trois devant Federer à la retraite – pour le plus grand nombre de victoires en simple remportées par un homme, avec 23.