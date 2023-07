Roger Federer reçoit une longue ovation debout à Wimbledon de la part des fans. Et de la princesse Kate

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Roger Federer a reçu une ovation debout d’une minute et demie de la part des spectateurs, dont la princesse Kate, alors qu’il entrait dans la Royal Box du Center Court mardi, lorsqu’il a été célébré lors d’une brève cérémonie pour sa carrière et celle de ses hommes. -record huit championnats en simple à Wimbledon.

Vêtu d’un costume de couleur crème avec son épinglette violette de membre du All England Club attachée à un revers, ainsi qu’une chemise rayée et une cravate à pois, Federer à la retraite s’est dirigé vers son siège et s’est tenu entre sa femme, Mirka, et la princesse de Galles. dans la section spéciale au-dessus de l’une des lignes de fond du stade principal du tournoi du Grand Chelem.

Federer a agité et tapoté sa poitrine, disant à plusieurs reprises «Merci», alors que les applaudissements et les rugissements se répercutaient sous le toit rétractable fermé lors d’un deuxième jour pluvieux lors de l’événement sur gazon qu’il dominait autrefois.

Avant le début du jeu au Center Court, un annonceur a expliqué que Federer était honoré pour « ses contributions au tennis – et, en particulier, à ces pelouses très spéciales ».

Federer, qui aura 42 ans le 8 août, a annoncé sa retraite à la fin de l’année dernière après une série d’opérations au genou.

Le dernier match de sa carrière a été une défaite en quart de finale contre Hubert Hurkacz au All England Club en 2021.

La cérémonie de mardi comprenait une bobine vidéo mettant en évidence des extraits de Federer jouant, gagnant et parlant à Wimbledon, où il a remporté le premier de ses 20 titres du Grand Chelem en carrière en 2003. C’était le début d’une série de cinq d’affilée qui s’est étirée jusqu’en 2007, suivi de championnats supplémentaires en 2009, 2012 et 2017.

Novak Djokovic, qui a remporté son match du premier tour lundi, tente d’égaler Federer cette année en remportant un cinquième trophée consécutif et un huitième au total à Wimbledon. Martina Navratilova, qui a remporté neuf fois le titre féminin en simple, détient le record du classement général du tournoi.

« Quand j’arrête, le tournoi continue de vivre. Le tournoi est plus grand que n’importe quel joueur qui ait jamais vécu », a déclaré un jeune Federer dans une interview diffusée lors du film mardi. « J’attends vraiment avec impatience le jour où je prendrai ma retraite et où je pourrai revenir et prendre l’heure du thé, vous savez, sur la terrasse. »

La vidéo était entrecoupée de plans de divers joueurs parlant avec enthousiasme de Federer.

« Roger est une légende. Il rend chaque coup facile », a déclaré Ons Jabeur, vice-champion de Wimbledon 2022. Alex de Minaur a parlé de « l’élégance magistrale de Federer sur un court de tennis ». Taylor Fritz l’a qualifié d ‘«inspiration», Coco Gauff a utilisé le mot «icône» et la n ° 1 féminine actuelle, Iga Swiatek, a qualifié Federer de «joueur vraiment spécial».

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press